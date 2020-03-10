Происшествия
RT на русскомСуд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате. «Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.
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Футбол
Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Политика
Глава МИД Польши признал главную роль СССР в победе над фашизмом
Глава МИД Польши Яцек Чапутович признал решающую роль СССР в победе над фашизмом.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Экономика
В России предложили снизить НДС до 12%
Авторы законопроекта предложили снизить ставку налога на добавленную стоимость с 2021 года до 18%, с 2023 года — до 15%, с 2025 года — до 12%, подчеркнув, что эта мера позволит расширить плательщиков НДС, повысить инвестиционную активность, избежать чрезмерных потерь бизнеса, а также поможет повысить конкурентоспособность продукции российских производителей.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Здоровье
Медосмотры работников будут проводить по-новому
Изменены содержание заключения о медосмотре и количество его экземпляров, скорректирован порядок направления работников в центр профпатологии.
Армия и оружие
США устроят России новую операцию «Барбаросса»
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Энергетика
The Washington Post: США проиграют от обрушения цены нефти
Обрушение цены нефти, которое произошло на фоне конфликта интересов России и Саудовской Аравии, негативно скажется на американской экономике.
Авто
В России отзывают почти шесть тысяч Skoda Superb
Последний раз автомобили Skoda в России отзывали в октябре 2019 года.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе
Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе упали на 41,1%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Футбол
У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус
Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
Экономика
Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной
Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.
Наука
Найден самый маленький динозавр размером с колибри
Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Общество
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Кино
Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу
Экономика
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
Здоровье
Каждый третий человек имеет повышенный риск развития болезни почек
По словам врача, порядка 10-13 % людей страдают хронической болезнью почек, но знает о своем заболевании лишь один из десяти опрошенных с нарушением функции почек.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.