Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате. «Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.
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Вынесен приговор по делу бывшего замдиректора ФСИН

Коммерсантъ15:35

Бывшего замглавы ФСИН Коршунов осудили за растрату 160 млн рублей

Газета.Ru12:45

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском12:13

Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил 9 лет за растрату на сахаре и топливе

РБК12:09

Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

ТАСС11:52

Бывший замдиректора ФСИН приговорён к 9 годам колонии за растрату

Говорит Москва12:18

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

РИА Новости11:54
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