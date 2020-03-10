Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате. «Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.
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Вынесен приговор по делу бывшего замдиректора ФСИН

Коммерсантъ15:35

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

РИА Новости11:54

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском12:13

Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил 9 лет за растрату на сахаре и топливе

РБК12:09

Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

ТАСС11:52

Бывшего замглавы ФСИН Коршунов осудили за растрату 160 млн рублей

Газета.Ru12:45

Бывший замдиректора ФСИН приговорён к 9 годам колонии за растрату

Говорит Москва12:18
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Ливерпуль — Атлетико 1:0 (2-й тайм)

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Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

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Временный госпиталь в Ухане закрылся. Выписаны последние пациенты

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Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

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РИА Новости 11:36
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В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
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Происшествия

Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления

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В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
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Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка.
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