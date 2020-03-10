Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате. «Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.
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Бывший замдиректора ФСИН приговорён к 9 годам колонии за растрату

Говорит Москва12:18

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском12:13

Бывшего замглавы ФСИН Коршунов осудили за растрату 160 млн рублей

Газета.Ru12:45

Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил 9 лет за растрату на сахаре и топливе

РБК12:09

Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

ТАСС11:52

Экс-замглавы ФСИН приговорили к 9 годам колонии за растрату 157 млн рублей

Коммерсантъ12:10

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

РИА Новости11:54
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Общество

ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
ТАСС 12:32
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса

В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.
Коммерсантъ 12:59
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru 09:15
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Российская газета 09:28
Общество

В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса

В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 09:54
Происшествия

Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
РБК 13:54
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Политика

Госдеп США раскритиковал соблюдение прав человека в России

Американской Государственный департамент раскритиковал российскую сторону за присоединение Крымского полуострова и то, как соблюдаются права человека в России.
Газета.Ru 10:54
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Общество

Временные больницы в Ухане официально закрыты

Государственное телевидение КНР сообщает, что все временные больницы, построенные в Ухане официально закрыты.
iReactor вчера в 03:16
Происшествия

В Тамбовской области найдено тело пропавшей школьницы

REGNUM 13:37
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Российская газета 09:36
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 12:21
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
РБК вчера в 17:10
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Экономика

В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:29
Армия и оружие

В Норвегии прекращены учения НАТО из-за коронавируса

Известия 08:50
Музыка

Группа «Время и стекло» заявила о распаде

Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Российская газета 07:50
Политика

Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд

Некоторые собеседники издания уверяли, что Сандерс сам не хочет стоять на пути Байдена и поэтому уйдет, не дожидаясь последних этапов праймериз.
РБК 12:28
Общество

Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Городовой 01:24
Политика

Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом

Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 09:51
Шоу-бизнес

Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына

6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Live24 04:16
Здоровье

В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.
Российская газета 11:28
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