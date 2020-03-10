Происшествия
RT на русскомСуд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате. «Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.
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Общество
ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса
В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Общество
В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса
В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Происшествия
Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии
Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
Госдеп США раскритиковал соблюдение прав человека в России
Американской Государственный департамент раскритиковал российскую сторону за присоединение Крымского полуострова и то, как соблюдаются права человека в России.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Общество
Временные больницы в Ухане официально закрыты
Государственное телевидение КНР сообщает, что все временные больницы, построенные в Ухане официально закрыты.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Экономика
В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Политика
Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд
Некоторые собеседники издания уверяли, что Сандерс сам не хочет стоять на пути Байдена и поэтому уйдет, не дожидаясь последних этапов праймериз.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Здоровье
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.