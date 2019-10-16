Общество

Газета.RuГазета.RuБывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей. Следствие установило, что в бытность исполнительным директором Российской федерации баскетбола (РФБ) он выводил средства организации при помощи фиктивных контрактов.
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Шесть лет колонии для Домани. Получил по заслугам?

Спорт-Экспресс16:00

Бывшего баскетболиста сборной России приговорили к шести годам тюрьмы

РБК13:06

Экс-баскетболист сборной России Домани приговорён к шести годам колонии

RT на русском12:41

Бывшему баскетболисту сборной России дали шесть лет тюрьмы за миллионные хищения

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ТАСС12:34

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