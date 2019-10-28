Происшествия
Lenta.ruВынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Гамидов приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, а Юсуфов — к 5,5 года.
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с чего всё началось
Лефортовский суд Москвы в понедельник приговорил к 6,5 года колонии бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и к 5,5 года колонии его бывшего заместителя Раюдина Юсуфова по делу о растрате бюджетных средств в размере 40 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.ТАСС04:45
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