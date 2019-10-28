Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана

Гамидов приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, а Юсуфов — к 5,5 года.
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Экс-врио главы кабмина Дагестана Гамидова приговорили к 6,5 года колонии

Лефортовский суд Москвы в понедельник приговорил к 6,5 года колонии бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и к 5,5 года колонии его бывшего заместителя Раюдина Юсуфова по делу о растрате бюджетных средств в размере 40 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.
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