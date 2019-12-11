Происшествия
РБКСуд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество
Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Такое решение вынес в среду 235-й гарнизонный военный суд, сообщает «РИА Новости».
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Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Спорт
Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА
РИА "Новости" / Григорий Сысоев Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что намерен пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики.
Происшествия
В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком
Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.
Футбол
«Ростов» планирует сохранить состав зимой
По информации Федерального агентства новостей, «Ростов» планирует сохранить текущий состав в зимнее трансферное окно.
Фигурное катание
Горшков уточнил характер травмы Загитовой
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова не смогла принять участие в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине из-за травмы бедра, сообщил РИА Новости президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Политика
Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России
Разговор политиков состоялся накануне запланированного на 15-16 декабря заседания Евросовета в Брюсселе, в ходе которого представители стран-членов Евросоюза будут обсуждать целесообразность продления санкций против России.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей
Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Наука
Ученые узнали, что стресс способен продлевать жизнь
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 11 декабря понизился на 0.08%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 11 декабря понизился на 0.08% (-0.0009) до $1.1084 с $1.1093 предыдущего закрытия.
Происшествия
Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях
Ранее на пресс-конференции адвокат Соколова заявил, что его подзащитный готов выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей девушки.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Технологии
В Microsoft придумали, как отвадить пользователей от Windows 7
Корпорация Microsoft нашла способ ненавязчиво заставить пользователей Windows 7 перейти на 10 версию.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Политика
На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Происшествия
Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Политика
В Раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку
Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Футбол
Наставник «Атлетико» считает «Локомотив» сильным соперником
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", передает Sport24.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Энергетика
Польша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть
Польша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть: претензии поставщикам направила крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen.