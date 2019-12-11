Происшествия
РБКСуд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество
Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Такое решение вынес в среду 235-й гарнизонный военный суд, сообщает «РИА Новости».
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Энергетика
Очистка «Дружбы» от загрязнённой нефти затянется на 2020 год
Очистка польской системы передачи нефти от загрязнённого топлива, поступившего из России, растянется ещё на год.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Происшествия
В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании
Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Политика
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
Происшествия
СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»
Со слов старшего помощника руководителя следственного управления по Якутии Надежды Дворецкой, информация о возбуждении нового уголовного дела, связанного с насилием над представителем власти, в отношении местного "шамана" Александра Габышева не соответствует действительности, передает РИА Новости.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
Пропавший российский катер нашли около Японии
Происшествия
Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида
Спорт
Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
Здоровье
Рыбу с мышьяком выявил Россельхознадзор Коми
В Коми в пяти образцах рыбы выявлено значительное превышение опасного для здоровья человека токсичного элемента – мышьяка.
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
Футбол
Rambler Group хочет участвовать в возможном тендере на показ РПЛ
Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
Шоу-бизнес
Настя Каменских вызвала негодование своим фото напротив унитаза
Певица Настя Каменских вызвала недоумение у своих подписчиков, опубликовав в микроблоге фотографию, на которой она позирует на фоне унитаза.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
Экологи пожаловались на «Северный поток-2»
Представители Польской экологической организации (ПЭО) направили жалобу на решение Дании, которая разрешила прокладку газопровода «Северный поток-2» по своей территории.
Политика
ФРГ: Санкции США против «Северного потока-2» подрывают суверенитет ЕС
Итоги саммита «нормандской четверки» могут быть поставлены под сомнение благодаря санкциям США против «Северного потока-2», заявили представители Восточного комитета немецкой экономики.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Авто
Skoda представила новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda официально представила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка.
Футбол
Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»
Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Футбол