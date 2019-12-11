Происшествия

РБКРБКСуд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Такое решение вынес в среду 235-й гарнизонный военный суд, сообщает «РИА Новости».
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Уволенный замглавы «Росгеологии» Горринг получил 3,5 года за мошенничество

Интерфакс10:49

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга приговорили к 3,5 года колонии

РИА Новости10:27

Суд приговорил к 3,5 года колонии бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга

ТАСС10:41

Суд приговорил к 3,5 года колонии первого экс-замглавы Росгеологии

RT на русском10:30

Суд приговорил к 3,5 года колонии экс-чиновника Росгеологии Р.Горринга по делу о мошенничестве

Агентство Москва10:19

Горринг получил 3,5 года колонии

Известия10:39

Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК10:56
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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Очистка «Дружбы» от загрязнённой нефти затянется на 2020 год

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Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

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Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
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СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Вечерняя Москва вчера в 05:48
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Пропавший российский катер нашли около Японии

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Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида

Взгляд.ру вчера в 08:34
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В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
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Рыбу с мышьяком выявил Россельхознадзор Коми

В Коми в пяти образцах рыбы выявлено значительное превышение опасного для здоровья человека токсичного элемента – мышьяка.
Комиинформ 11:55
Энергетика

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
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Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.
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Спорт

Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
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Настя Каменских вызвала негодование своим фото напротив унитаза

Певица Настя Каменских вызвала недоумение у своих подписчиков, опубликовав в микроблоге фотографию, на которой она позирует на фоне унитаза.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

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Экологи пожаловались на «Северный поток-2»

Представители Польской экологической организации (ПЭО) направили жалобу на решение Дании, которая разрешила прокладку газопровода «Северный поток-2» по своей территории.
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ФРГ: Санкции США против «Северного потока-2» подрывают суверенитет ЕС

Итоги саммита «нормандской четверки» могут быть поставлены под сомнение благодаря санкциям США против «Северного потока-2», заявили представители Восточного комитета немецкой экономики.
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Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Интерфакс 08:49
Политика

Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 11:50
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости 09 декабря в 18:55
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Skoda представила новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda официально представила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка.
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Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Футбол

Динамо (Загреб) — Манчестер Сити 1:0 (1-й тайм)

Sport24.ru 11:40
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Руслан Израилович Горринг
Российский предприниматель
Российский управленец и предприниматель, менеджер высшего звена российского системообразующего предприятия АО «Росгеология» - первый заместитель генерального директора, руководитель блока развития и коммерческой деятельности, а также генеральный директор нескольких дочерних компаний, включая АО «Зарубежгеология». В конце января 2019 года стал широко известен благодаря скандальным обстоятельствам увольнения.
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