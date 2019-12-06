Тверской суд Москвы приговорил Никиту Чирцова, который, по версии следствия, во время акции протеста 27 июля толкнул в грудь полицейского, к одному году лишения свободы, передает ТАСС. Суд зачел 22-летнему программисту в срок то время, которое он провел в следственном изоляторе с 1 сентября.

Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Чирцова к году колонии

Политика Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.

Происшествия Суды Петербурга вновь эвакуируют Волна эвакуаций судов в Петербурге из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва продолжилась четверг.

Армия и оружие В Турции испытали российские С-400 Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.

Политика Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Политика Меркель встретится с Путиным в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.