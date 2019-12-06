Происшествия
РБКСуд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Чирцова к году колонии
Тверской суд Москвы приговорил Никиту Чирцова, который, по версии следствия, во время акции протеста 27 июля толкнул в грудь полицейского, к одному году лишения свободы, передает ТАСС. Суд зачел 22-летнему программисту в срок то время, которое он провел в следственном изоляторе с 1 сентября.
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Политика
Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги
Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.
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Агент Слуцкого рассказал о причинах срыва переговоров с АЕКом
Кристиан Эмиле, агент Леонида Слуцкого, объяснил, почему сорвались переговоров между российским специалистом и клубом из Афин.
Футбол
Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе
Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено поделился впечатлениями о своем визите в Россию.
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Происшествия
Суды Петербурга вновь эвакуируют
Волна эвакуаций судов в Петербурге из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва продолжилась четверг.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Политика
Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа
Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
Экономика
Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами
В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Политика
Меркель встретится с Путиным в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Общество
Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Шоу-бизнес
Экс-супруга солиста «Иванушек» выходит замуж за баскетболиста
Девушка похвалилась помолвочным кольцом Игрок клуба "Химки", 27-летний Андрей Зубков, сделал предложение бывшей избраннице Андрея Григорьева-Апполонова Марии Банковой.
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Наука
Ученые впервые распечатали искусственную трахею на биопринтере
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Технологии
Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом
«Открытие» запустил первого в банке робота по имени Анфиса. Она занимается обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ.
Происшествия
Подростки в Железногорске отравились найденным на улице веществом
В Железногорскую больницу второго декабря доставили двоих подростков с признаками отравления.
Политика
В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Общество
Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре
Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.