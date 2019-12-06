Происшествия

РБКРБКСуд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Чирцова к году колонии

Тверской суд Москвы приговорил Никиту Чирцова, который, по версии следствия, во время акции протеста 27 июля толкнул в грудь полицейского, к одному году лишения свободы, передает ТАСС. Суд зачел 22-летнему программисту в срок то время, которое он провел в следственном изоляторе с 1 сентября.
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Фигурант «московского дела» Чирцов получил год колонии

Коммерсантъ03:34

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии

Медиазона03:33

Никита Чирцов получил год колонии за нападение на полицейского

ТАСС03:32

Фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова приговорили к году колонии

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Тверской суд Москвы приговорил к году колонии фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова

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Суд приговорил фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова к году колонии общего режима

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
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