Происшествия

РБКРБКСуд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части. Об этом сообщил РБК адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
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