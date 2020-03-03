Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части. Об этом сообщил РБК адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

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