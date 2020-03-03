Происшествия
РБКСуд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части. Об этом сообщил РБК адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
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Политика
Путин внес законопроект о признании брака союзом мужчины и женщины
Президент РФ Владимир Путин внес сегодня собственный законопроект об изменениях в Конституцию.
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Политика
Безпалько ответил муфтию Татарстана о «русском народе» в Конституции
Предложенная Владимиром Путиным поправка в Конституцию РФ о государствообразующей роли русского народа призвана констатировать всем известные факты и не является оскорбительной или неэтичной.
Общество
У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен
Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Спорт
В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова
В Кремле прокомментировали поддельные подписи Григория Родченкова, ранее являвшегося главой Московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Энергетика
Вице-президент «Лукойла» заявил о наступлении эпохи дешёвой нефти
Вице-президент «Лукойла» по стратегическому планированию Леонид Федун заявил, что нефть больше не будет дорогой, как была 10 лет назад, пишет РИА Новости.
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Общество
В России аптеки предупредили о подорожании лекарств
Как сообщают «Ведомости», лекарства могут подорожать на 5–15% из-за ужесточения закона о продаже препаратов.
Армия и оружие
Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году
В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Общество
Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Политика
В 14 штатах США открылись участки для голосования в «супервторник»
Участки для голосования открылись во вторник утром в США, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".
Музыка
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
Американская певица Мадонна расплакалась от боли после падения со стула во время парижского концерта 28 февраля 2020 года.
Космос
У астероида Итокава обнаружились железные «усики»
В 2005 году японский зонд Hayabusa посетил околоземный астероид Итокава и собрал образцы его вещества в герметичную капсулу.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Биатлон
Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии с мужем
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после участия в программе «Пусть говорят», посвященной трагедии с сухим льдом.
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
Происшествия
В Польше 231 человек находится на карантине по коронавирусу
Более 230 человек в Польше находятся на карантине из-за возможного заражения коронавирусом, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам во вторник.
Гаджеты
Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone
Как передает ToDay News Ufa, в сети появилась информация о том, что американская компания намеренно тормозила iPhone после выхода новых моделей.
Армия и оружие
Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52
Армия РФ получит обновленную версию "Медведя". Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил пользу коронавируса
В своем Telegram-канале доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников порассуждал о том, что ситуация с коронавирусом в мире имеет и свои плюсы.
Общество
Миллиардер Мордашов рассказал о подготовке к передаче бизнеса детям
Основной владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.