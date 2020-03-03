Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъУдаривший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок

Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. руб. срочника Руслана Мухатова, который обвинялся в неуставных отношениях.
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Издевавшийся над Шамсутдиновым сослуживец получил два года условно

РИА Новости03:43

Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Lenta.ruвчера в 22:52

Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок

Коммерсантъ03:48

Суд приговорил обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым срочника к условному сроку

ZAB.RU02:56

Сослуживец Шамсутдинова Мухатов получил 2 года условно по делу о дедовщине в Горном

Чита.Ру02:53

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к условному сроку и штрафу в Чите

Zabnews.ru02:48

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к двум годам условно

RT на русском03:29
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Здоровье

Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом

РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
РЕН ТВ 05:51
Авто

Hyundai представила концепт электрокара Prophecy

Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
Тарантас Ньюс 02:44
Армия и оружие

Минобороны Турции сообщило о сбитом сирийском самолете

РБК 05:29
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Музыка

Канделаки рассказала, что поможет Little Big победить на «Евровидении»

Экономика сегодня вчера в 17:13
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском вчера в 02:37
Общество

В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса

Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 00:56
Политика

Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов

Бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов.
Российская газета 06:11
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика

Муфтий Татарстана возразил поправке о «государствообразующем народе» к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обращает внимание, что коренные народы субъектов России вносили вклад в формирование России вместе с русскими, поэтому нет оснований закреплять понятие «государствообразующего народа» в Конституции, передает «Интерфакс».
Ведомости 06:54
Наука

Ученые назвали возраст найденной у Крымского моста терракотовой головы

Найденная археологами перед строительством Крымского моста в 2017 году античная терракотовая голова была создана в V веке до нашей эры и скорее всего крепилась на корабле.
Российская газета 05:13
Общество

Общественный транспорт в Москве и области 8 марта станет бесплатным для женщин

Проезд на общественном транспорте и пригородных электричках в Москве и Подмосковье сделают бесплатным для женщин 8 марта в честь Международного женского дня.
Известия 06:01
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести из-за коронавируса

Министр японского кабмина по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото впервые допустила возможность переноса Игр, запланированных на период с 24 июля по 9 августа.
Росбалт 05:56
Общество

Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику

Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Параграфист 04:22
Политика

Google поздравил Болгарию с Днем освобождения от османского ига

Поисковая система Google разместила на своей стартовой странице болгарский триколор в честь празднования Дня освобождения республики от османского ига.
Российская газета 02:48
Происшествия

В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД

После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.
REGNUM 05:28
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
РБК 02:54
Авто

Названы ошибки водителей, которые провоцируют поломку двигателей

Городовой 02:54
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

REGNUM 02:40
Кино

Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»

Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Газета.Ru вчера в 04:02
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 05:14
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:42
Политика

Кремль о Боге в Конституции: Россия останется светским государством

После внесения поправки с упоминанием Бога в Конституцию России государство не потеряет свой светский характер, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:09
Экономика

Названы направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами

Названы направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами — это Ильинское, Минское и Новорижское шоссе.
Lenta.ru 06:31
Футбол

Соболев назвал «Спартак» клубом номер один в России

ProstoProSport 06:28
Шоу-бизнес

Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Shraibikus News вчера в 16:04
Происшествия

Самолет S7 совершил экстренную посадку из-за угрозы «минирования»

Борт авиакомпании S7, выполняющий рейс Новосибирск–Москва, подал сигнал тревоги из-за сообщений о «минировании» и совершил экстренную посадку в Перми.
Известия 03:10
Гаджеты

Intel про 10 нм: горбатого могила исправит

Источник изображения: Intel News О природе проблем Intel с освоением 10-нм технологии уже много говорилось с самых разных трибун, но пока значительная часть обещанных к анонсу 10-нм продуктов марки остаётся на бумаге, уверенности в её жизнеспособности у потребителей больше не становится.
3DNews 06:00
Экономика

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков.
РБК 06:02
Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в ЗабайкальеБольше новостей по теме
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