Происшествия
КоммерсантъУдаривший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок
Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. руб. срочника Руслана Мухатова, который обвинялся в неуставных отношениях.
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Здоровье
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом
РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.
Авто
Hyundai представила концепт электрокара Prophecy
Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Музыка
Канделаки рассказала, что поможет Little Big победить на «Евровидении»
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса
Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.
Политика
Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов
Бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Политика
Муфтий Татарстана возразил поправке о «государствообразующем народе» к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обращает внимание, что коренные народы субъектов России вносили вклад в формирование России вместе с русскими, поэтому нет оснований закреплять понятие «государствообразующего народа» в Конституции, передает «Интерфакс».
Наука
Ученые назвали возраст найденной у Крымского моста терракотовой головы
Найденная археологами перед строительством Крымского моста в 2017 году античная терракотовая голова была создана в V веке до нашей эры и скорее всего крепилась на корабле.
Общество
Общественный транспорт в Москве и области 8 марта станет бесплатным для женщин
Проезд на общественном транспорте и пригородных электричках в Москве и Подмосковье сделают бесплатным для женщин 8 марта в честь Международного женского дня.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести из-за коронавируса
Министр японского кабмина по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото впервые допустила возможность переноса Игр, запланированных на период с 24 июля по 9 августа.
Общество
Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику
Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Политика
Google поздравил Болгарию с Днем освобождения от османского ига
Поисковая система Google разместила на своей стартовой странице болгарский триколор в честь празднования Дня освобождения республики от османского ига.
Происшествия
В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД
После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Кино
Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»
Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Политика
Кремль о Боге в Конституции: Россия останется светским государством
После внесения поправки с упоминанием Бога в Конституцию России государство не потеряет свой светский характер, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
Названы направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами
Названы направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами — это Ильинское, Минское и Новорижское шоссе.
Футбол
Соболев назвал «Спартак» клубом номер один в России
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Происшествия
Самолет S7 совершил экстренную посадку из-за угрозы «минирования»
Борт авиакомпании S7, выполняющий рейс Новосибирск–Москва, подал сигнал тревоги из-за сообщений о «минировании» и совершил экстренную посадку в Перми.
Гаджеты
Intel про 10 нм: горбатого могила исправит
Источник изображения: Intel News О природе проблем Intel с освоением 10-нм технологии уже много говорилось с самых разных трибун, но пока значительная часть обещанных к анонсу 10-нм продуктов марки остаётся на бумаге, уверенности в её жизнеспособности у потребителей больше не становится.
Экономика
АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков.