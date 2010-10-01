Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН». Ночной домашний арест продлится в течение двух месяцев, хотя прокуратура настаивала на более жестком решении.

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