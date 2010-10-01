Происшествия
Красная веснаСуд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН». Ночной домашний арест продлится в течение двух месяцев, хотя прокуратура настаивала на более жестком решении.
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Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию
Происшествия
В Челябинске в драке из-за девушек убили подростка
Накануне вечером произошел конфликт, в ходе которого был убит 17-летний юноша. Его товарищ был госпитализирован с ножевыми ранениями.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
"В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте", - перечислил Боррелли.
Армия и оружие
В ЦПВС заявили об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о значительном улучшении гуманитарной ситуации в САР после открытия трассы Дамаск — Алеппо.
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Здоровье
Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах
В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».
Политика
Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»
Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Футбол
«Лейпциг» отправил пять мячей в ворота «Шальке» в матче Бундеслиги
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг».
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Здоровье
Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов
Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты составили список из 6 продуктов, которые люди почему-то считают полезными.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
Российский кроссовер Renault Arkana выйдет на южнокорейский рынок под названием Samsung XM3.
Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
Политика
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
Политика
Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя
Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
Футбол
Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11 матчах кряду
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал автором первого гола в выездном матче 25-го тура итальянской Серии А со СПАЛом (2:1). Для Роналду эта встреча стала 11-й подряд в чемпионате Италии, в которой он забивает как минимум один мяч.
Единоборства
Друг Хабиба Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский полулегковес Зубайра Тухугов взял верх над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Футбол
Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его семилетний сын Тиаго регулярно говорит о шести футболистах, одним из которых является его давний соперник Криштиану Роналду.
Футбол
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Космос
Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей
Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.