Происшествия

Красная веснаКрасная веснаСуд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах

Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН». Ночной домашний арест продлится в течение двух месяцев, хотя прокуратура настаивала на более жестком решении.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Суд отправил под ночной арест задержанного в стычках в Полтавской области

Аргументы и Факты12:24

Суд на Украине отправил под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах

Мой Брянск10:57

На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах

RT на русском08:16

Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах

Красная весна08:21

Суд на Украине отправил под домашний арест одного из участников протестов в Новых Санжарах

ТАСС07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru 07:01
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию

Российская газета 18:38
Происшествия

В Челябинске в драке из-за девушек убили подростка

Накануне вечером произошел конфликт, в ходе которого был убит 17-летний юноша. Его товарищ был госпитализирован с ножевыми ранениями.
Интерфакс 09:51
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20 февраля в 20:34
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек

"В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте", - перечислил Боррелли.
РИА Новости 17:48
Армия и оружие

В ЦПВС заявили об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о значительном улучшении гуманитарной ситуации в САР после открытия трассы Дамаск — Алеппо.
RT на русском 19:00
Экономика

Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Коммерсантъ вчера в 05:45
Здоровье

Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах

В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».
Газета Республика Башкортостан вчера в 05:15
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
РИА Новости вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Футбол

«Лейпциг» отправил пять мячей в ворота «Шальке» в матче Бундеслиги

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг».
Чемпионат 14:29
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском 17:01
Здоровье

Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов

Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты составили список из 6 продуктов, которые люди почему-то считают полезными.
ToDay News Ufa 16:17
Авто

Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung

Российский кроссовер Renault Arkana выйдет на южнокорейский рынок под названием Samsung XM3.
SpeedMe 14:13
Экономика

Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
Известия вчера в 01:00
Политика

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости 16:39
Политика

Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя

Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.
SM News 01:44
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Музыка

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
РИА Новости 16:56
Футбол

Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11 матчах кряду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал автором первого гола в выездном матче 25-го тура итальянской Серии А со СПАЛом (2:1). Для Роналду эта встреча стала 11-й подряд в чемпионате Италии, в которой он забивает как минимум один мяч.
Чемпионат 16:12
Единоборства

Друг Хабиба Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский полулегковес Зубайра Тухугов взял верх над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168.
Газета.Ru 19:28
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Коммерсантъ 17:59
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru вчера в 01:45
Футбол

Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его семилетний сын Тиаго регулярно говорит о шести футболистах, одним из которых является его давний соперник Криштиану Роналду.
Матч ТВ 19:40
Футбол

«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
RT на русском 17:08
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru вчера в 13:59
Космос

Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей

Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Телеканал 360° вчера в 14:03
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском вчера в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Новые Санжары
Посёлок городского типа в Украине
Посёлок городского типа, Новосанжарский поселковый совет, Новосанжарский район, Полтавская область, Украина. Является административным центром Новосанжарского района и Новосанжарского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное