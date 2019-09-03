Происшествия

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Тверской суд Москвы приговорил Данилу Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля, к двум годам лишения свободы.
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«Московское дело». Особый порядок Данила Беглеца

Тверской районный суд Москвы назначил два года колонии 25-летнему индивидуальному предпринимателю Данилу Беглецу, обвиняемому в применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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