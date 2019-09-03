Происшествия
ИзвестияСуд приговорил к двум годам колонии участника акции 27 июля в Москве
Тверской суд Москвы приговорил Данилу Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля, к двум годам лишения свободы.
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В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
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Только поклонники Анджелины обрадовались, что она вновь подтвердила статус одной из самых красивых женщин мира, как актриса опять разочаровала фанатов.
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Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
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Происшествия
СК прекратил уголовное преследование Жукова по «делу 27 июля»
СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
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Тюменские врачи удалили у ребенка огромную опухоль с зубами внутри
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Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории
Приближающийся к побережью США ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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ФК «Спартак» выступил за прозрачность в работе судейства для всех клубов РПЛ
Московский футбольный клуб "Спартак" считает, что работа судейского корпуса должна быть прозрачной и равной по отношению ко всем 16 клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
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Ремонт поликлиники №14 в Рязани начнётся на следующей неделе
В начале следующей недели планируется начать ремонт первого этажа здания поликлиники №14 в Рязани.
7 новостей 08:07
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
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Промоутер назвал первого соперника боксера Усика в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой 12 октября против голландца Тайрона Спонга, сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.
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У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК
Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.
Life.ru 07:19
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Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
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Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
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Диане Шурыгиной предложили сняться в «Брате-3»
В актерский состав вошли также Леня Голубков и Баря Алибасов, пресс-служба фильма заявила о приглашении Дженифер Энистон и Микки Рурка.
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Руководство стадиона "Ростов-Арена" расторгла договор с футбольным клубом "Ростов" и запретила его сотрудникам появляться на территории спортивного сооружения.
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Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.
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Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
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В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51