Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд приговорил к двум годам колонии участника акции 27 июля в Москве

Тверской суд Москвы приговорил Данилу Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля, к двум годам лишения свободы.
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