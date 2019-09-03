Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд приговорил к двум годам колонии участника акции 27 июля в Москве

Тверской суд Москвы приговорил Данилу Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля, к двум годам лишения свободы.
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Адвокат и мать Данила Беглеца — о приговоре. Он признал вину, ему дали два года колонии

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Суд приговорил к колонии второго участника незаконной акции в Москве

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Схватившего за руку полицейского на акции 27 июля Данилу Беглеца приговорили к двум годам колонии

Новая газета07:08
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:18, Вашингтон
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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Принц Гарри извинился за скандал с перелетами

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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

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На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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В Петербурге открыли развязку ЗСД с Новым шоссе

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Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
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