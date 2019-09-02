Происшествия
ВедомостиСуд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Следствие предъявило Синице обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы. Именно о таком приговоре просил прокурор.
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Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Политика
Зеленский пообещал депутатам Рады сохранение иммунитета
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, заявил, что депутатам сохранят иммунитет.
Московский Комсомолец 04:19
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Футбол
Криштиану Роналду составил завещание
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду составил завещание на случай его преждевременной кончины.
Вести.Ru вчера в 21:34
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
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Таксисты в Петербурге избили моряка-мексиканца
Как стало известно РЕН ТВ, таксисты в Санкт-Петербурге избили гражданина Мексики.
РЕН ТВ 03:46
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Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Политика
Глава Златоуста отправлен в отставку
Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
Российская газета 03:47
Политика
Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована
На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
Футбол
Президент «Барселоны» — о трансфере Неймара: «Мы не станем посмешищем»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу посчитал неприемлемыми запросами, которые предъявлял «ПСЖ» за трансфер нападающего Неймара.
Спорт-Экспресс 04:18
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Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Экономика
Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ
Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании "СБК" ("внучка" Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства - наблюдение, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 04:31
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Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Капитал страны вчера в 10:42
Политика
Путин обсудит отношения России и Монголии в Улан-Баторе
Путин встретится отдельно с президентом Халтмаагийном Баттулгой, премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом и председателем Великого хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
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Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика
Первый президент Крыма выведен из комы
После инсульта в Турции первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков был введен в кому.
Вести Крым 01:31
Футбол
РПЛ признала Шомуродова лучшим игроком августа
Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги в августе.
Metaratings 05:02
Футбол
«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешел в «Рубин».
ProstoProSport вчера в 15:06
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Эхо Москвы 01 сентября в 02:00