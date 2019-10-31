с чего всё началось

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Футбол «Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».

Футбол Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды.

Шоу-бизнес Раисе Рязановой исполнилось 75 лет Народной артистке России Раисе Рязановой сегодня исполняется 75 лет, передает «Известия».

Наука Ученый-физик показал, как быстро вампиры уничтожат человечество Ученый-физик показал в созданной им программе, как быстро вампиры уничтожат человечество на Земле.

Общество «Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса "Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Политика Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Кино Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак» Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Происшествия Полиция проверяет информацию о пропаже румынской певицы INNA в Москве Знакомый певицы сообщил на условиях анонимности, что помимо самой певицы пропали ее охранник-водитель мексиканец, личный психолог-косметолог и барабанщик из ее музыкальной группы.

Интернет WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Политика Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза» Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.

Футбол «Милан» намерен приобрести Ловрена за 20 миллионов фунтов стерлингов Отмечается, что итальянский клуб готов предложить за хорватского футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

Общество Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.

Авто Всем грузовикам массой свыше 3,5 тонны запрещается выезд без тахографов Все грузовики массой свыше 3,5 тонны и все автобусы с 1 ноября должны быть оснащены тахографами.