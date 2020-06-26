Общество

BFM.ruBFM.ruСуд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». Об этом сообщает корреспондент Business FM.
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Суд приговорил к трем годам условно фигуранта дела «Седьмой студии» Итина, к двум условно - Малобродского (дополнение 2)

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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к условному сроку

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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:58, Ашберн
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Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
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Матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится 27 июня

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» не состоится завтра, 27 июня, сообщается в телеграм-канале инсайдера Нобеля Арустамяна.
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«Торпедо» пополнило состав защитниками «Ак Барса» и «Авангарда»

Согласно сообщениям официального сайта Континентальной хоккейной лиги, «Торпедо» выменяло защитников Марка Марина у «Ак Барса» и Семена Ручкина у «Авангарда».
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ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
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В Пермском крае режим самоизоляции «продлили» по ошибке

В тексте удаленной новости было сказано, что режим продлен до 14 июля, а ограничительные меры будут касаться всех культурных и массовых мероприятий, а также работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров.
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Владелец "Спартака" не хотел бы думать, что в отношении болельщиков его команды есть предвзятость.
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Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
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