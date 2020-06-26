Общество
BFM.ruСуд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». Об этом сообщает корреспондент Business FM.
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Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 10:44
Игры
Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий
За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий.
CyberSport.ru 08:19
Киберспорт
Natus Vincere представили обновленный состав по Dota 2
Александр Immersion Хмелевской и Никита young G Бочко вошли в обновленный состав Natus Vincere по Dota 2. В ростере они заменили Виталия so bad Ошманкевича и Идана MagicaL Варданяна.
CyberSport.ru 07:05
Единоборства
Бой между Поветкиным и Уайтом пройдет в середине августа
Inc-news.ru вчера в 13:40
Авто
Минивэн GAC GN8 появился у российских дилеров
Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах.
Автоновости дня вчера в 13:14
Футбол
Сегодня в Российской футбольной Премьер Лиге стартует 24-й тур
Из восьми матчей тура букмекеры не принимают ставки на исход двух игр - с участием Ростова и московского Динамо.
Эхо Москвы вчера в 23:08
Гаджеты
В сети появились характеристики нового смартфона Xiaomi Redmi 9A
Redmi 9A будет оснащен экраном диагональю 6,53 дюйма и с поддержкой HD+.
Деловое.ТВ 09:06
Происшествия
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
РИА Новости 08:20
Экономика
Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 10:14
Автоспорт
Берни Экклстоун: Темнокожие – большие расисты, чем белые
Autosport.com.ru 08:55
Кино
К Киану Ривз на съёмки «Матрицы 4» прилетела подруга
Актёр встретил Александру Грант в аэропорту Берлин-Шёнефельд Журналисты засняли пару около съёмочной площадки фильма "Матрица 4", работа над которым возобновилась на этой неделе в столице Германии.
Inc-news.ru 04:41
Футбол
Матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится 27 июня
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» не состоится завтра, 27 июня, сообщается в телеграм-канале инсайдера Нобеля Арустамяна.
Чемпионат 10:49
Хоккей
«Торпедо» пополнило состав защитниками «Ак Барса» и «Авангарда»
Согласно сообщениям официального сайта Континентальной хоккейной лиги, «Торпедо» выменяло защитников Марка Марина у «Ак Барса» и Семена Ручкина у «Авангарда».
REGNUM 09:38
Футбол
ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника
ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru вчера в 14:02
Футбол
Карпин пока не знает, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом»
Спорт-Экспресс 07:25
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
Авто
Новая Skoda Octavia получила базовую комплектацию
На родине следующую генерацию Skoda Octavia начали продавать с более «продвинутых» модификаций, теперь же новинка получила и базовую комплектацию под названием Active.
CarsWeek.ru 10:29
Общество
В Пермском крае режим самоизоляции «продлили» по ошибке
В тексте удаленной новости было сказано, что режим продлен до 14 июля, а ограничительные меры будут касаться всех культурных и массовых мероприятий, а также работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров.
Местное время (г. Пермь) 09:09
Футбол
Федун объяснил, почему написал письмо в МВД
Владелец "Спартака" не хотел бы думать, что в отношении болельщиков его команды есть предвзятость.
Sport.ru 05:59
Футбол
Максим Квятковский: «Смолову после прихода Нолито будет архисложно пробиться в состав „Сельты“»
Обозреватель bobsoccer.ru Максим Квятковский прокомментировал выступление российского форварда Федора Смолова за испанскую "Сельту".
Bobsoccer 10:45
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым и людей
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны.
Lenta.ru 10:07
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Шоу-бизнес
Пластический хирург Тимур Нугаев по синяку определил характер повреждения носа Ксении Собчак
Поклонники уже обсуждают, как Собчак могла получить травму носа.
Дни24 08:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Общество
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Спорт
Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам
Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
РБК 09:45