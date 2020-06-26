Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.

Киберспорт Natus Vincere представили обновленный состав по Dota 2 Александр Immersion Хмелевской и Никита young G Бочко вошли в обновленный состав Natus Vincere по Dota 2. В ростере они заменили Виталия so bad Ошманкевича и Идана MagicaL Варданяна.

Авто Минивэн GAC GN8 появился у российских дилеров Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах.

Футбол Сегодня в Российской футбольной Премьер Лиге стартует 24-й тур Из восьми матчей тура букмекеры не принимают ставки на исход двух игр - с участием Ростова и московского Динамо.

Гаджеты В сети появились характеристики нового смартфона Xiaomi Redmi 9A Redmi 9A будет оснащен экраном диагональю 6,53 дюйма и с поддержкой HD+.

Экономика Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации. 2

Кино К Киану Ривз на съёмки «Матрицы 4» прилетела подруга Актёр встретил Александру Грант в аэропорту Берлин-Шёнефельд Журналисты засняли пару около съёмочной площадки фильма "Матрица 4", работа над которым возобновилась на этой неделе в столице Германии. 3

Футбол ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.

Наука Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2. 277

Авто Новая Skoda Octavia получила базовую комплектацию На родине следующую генерацию Skoda Octavia начали продавать с более «продвинутых» модификаций, теперь же новинка получила и базовую комплектацию под названием Active.

Общество В Пермском крае режим самоизоляции «продлили» по ошибке В тексте удаленной новости было сказано, что режим продлен до 14 июля, а ограничительные меры будут касаться всех культурных и массовых мероприятий, а также работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров. 20

Футбол Федун объяснил, почему написал письмо в МВД Владелец "Спартака" не хотел бы думать, что в отношении болельщиков его команды есть предвзятость.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым и людей Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны. 1

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Общество В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев. 2

Авто Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС. 181