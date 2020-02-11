Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима уроженца Киргизии Нурлана Муратова по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в 2018 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году. «На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

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