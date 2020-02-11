Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году. «На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.
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Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима уроженца Киргизии Нурлана Муратова по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в 2018 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости03:55

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Убийцу полицейского на станции метро в Москве приговорили к 18 годам

РБК04:13

Суд приговорил к 18 годам колонии Н.Муратова за убийство полицейского на «Курской»

Агентство Москва04:10

Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

РИА Новости03:55

Убийца полицейского на «Курской» получил 18 лет колонии

Москва 2404:00

Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии

Коммерсантъ04:00

Уроженца Киргизии приговорили к 18 годам колонии за убийство полицейского в метро Москвы

ТАСС03:56

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в убийстве полицейского к 18 годам колонии

Вечерняя Москва04:09
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Происшествия

Появились кадры с места жесткой посадки самолета UTair в Усинске

СургутИнформТВ 09 февраля в 07:01
Политика

Трамп заявил, что США могут создать самые мощные ядерные силы в мире

Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
RT на русском вчера в 23:40
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Украина захотела продлить запрет на российские соцсети

Глава министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал продление запрета на российские соцсети и медиа на Украине.
Взгляд.ру 03:59
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Общество

Ведущая ВГТРК может лишиться работы из-за смеха над размером соцвыплат

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам.
News.ru вчера в 06:25
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Peterburg2.ru вчера в 18:28
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Российская газета вчера в 04:57
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Известия 01:39
Армия и оружие

Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках

REGNUM 04:25
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Политика

Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Lenta.ru 04:04
Шоу-бизнес

Ветлицкая посетила Big Love Show в платье за 339 тысяч рублей

Российская певица Наталья Ветлицкая появилась со своим концертным номером на Big Love Show. Мероприятие состоялось в Москве на «ВТБ-арене».
ФАН вчера в 14:52
Политика

13 февраля Путин встретится с рабочей группой по изменению Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в четверг, 13 февраля, Владимир Путин встретится с рабочей группой по Конституции.
Городовой 04:25
Музыка

«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык

Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Цензуры.Нет 02:36
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

RT на русском 04:11
Гаджеты

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

ToDay News Ufa 02:15
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com 09 февраля в 08:00
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 04:30
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Интернет

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
OAnews 09 февраля в 21:01
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru вчера в 07:50
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Общество

Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год.
Известия 02:47
Общество

Российских врачей научили распознавать коронавирус

Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
Эхо Москвы 03:33
Происшествия

Грузчиков уволили за разбитую в аэропорту Сочи клетку с собакой

iReactor 03:24
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