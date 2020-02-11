Происшествия
Lenta.ruУбийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии
Убийцу полицейского на станции «Курская» московского метро приговорили к 18 годам колонии. Об этом во вторник, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Коллегия присяжных вынесла подсудимому Нурлану Муратову обвинительный вердикт с оговоркой, что он заслуживает снисхождения.
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с чего всё началось
Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима уроженца Киргизии Нурлана Муратова по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в 2018 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости03:55
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Суд приговорил к 18 годам колонии Н.Муратова за убийство полицейского на «Курской»
Агентство Москва04:10
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