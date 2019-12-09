Происшествия
ИзвестияСуд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии
Тверской суд Москвы в понедельник, 9 декабря, приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского к трем годам колонии. «Назначить Малышевскому наказание в виде трех лет колонии общего режима», — огласил решение судья Анатолий Беляков.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Тверской районный суд Москвы приговорил еще одного фигуранта «московского дела», Эдуарда Малышевского, к трем годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.Ведомости11:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 20:13, Ашберн
Технологии
«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне
Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Политика
125 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство России
За девять месяцев, по словам министра, в Россию всего прибыли и поставлены на учёт 92,5 тысячи человек.
Политика
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Политика
Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию
"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
Кино
Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»
Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на переговорах с Путиным попросила содействия России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Шоу-бизнес
София Ротару появилась на «Песне года 2019» в Москве
Напомним, что София Ротару с 1973 года была постоянной участницей музыкального фестиваля «Песня года».
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Политика
Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Политика
«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах
Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
Гаджеты
В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11
09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Политика
Путин ответил Киеву стихами про газ
Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Космос
Эта черная дыра в 69 раз тяжелее Солнца
В окрестностях созвездия Близнецов обнаружена огромная черная дыра. Ее масса превосходит в 69(!) раз массу Солнца.
Авто
Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8
Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Религия
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Политика
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
Общество
Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог
Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
Хоккей