Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии

Тверской суд Москвы в понедельник, 9 декабря, приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского к трем годам колонии. «Назначить Малышевскому наказание в виде трех лет колонии общего режима», — огласил решение судья Анатолий Беляков.
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Тверской районный суд Москвы приговорил еще одного фигуранта «московского дела», Эдуарда Малышевского, к трем годам колонии общего режима, сообщает
 «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
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