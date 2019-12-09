с чего всё началось

Тверской суд Москвы в понедельник, 9 декабря, приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского к трем годам колонии. «Назначить Малышевскому наказание в виде трех лет колонии общего режима», — огласил решение судья Анатолий Беляков.

Технологии «Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.

Политика Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Политика Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию "Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.

Кино Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть.

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на переговорах с Путиным попросила содействия России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

Общество Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.

Общество Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично "При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.

Спорт Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.

Политика Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Политика Путин ответил Киеву стихами про газ Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.

Авто Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8 Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.

Религия В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.

Шоу-бизнес Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.

Экономика Россияне стали активно скупать акции Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.