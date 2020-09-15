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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Суд принял апелляцию по делу Ефремова

Актёра Михаила Ефремова в СИЗО посещали два новых адвоката, нанятые его супругой, сообщила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она также заявила, что Мосгорсуд принял его апелляцию.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новые адвокаты приходили к Ефремову в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после встречи с Михаилом Ефремовым сообщила журналистам, что к актеру в СИЗО приходили два адвоката, приглашённые женой, а Мосгорсуд принял его апелляцию.
РИА Новости05:57
Подробнее о событии
ТАСС

ОНК: новый адвокат должен был посетить Ефремова вчера

ТАСС09:58
Аргументы и Факты

Ефремов встретился в СИЗО с новыми адвокатами

Аргументы и Факты07:29
REGNUM

Суд принял апелляцию защиты Ефремова

REGNUM05:27
Комсомольская правда

Суд принял апелляцию по делу Ефремова

Комсомольская правда06:59
РИА Новости

Новые адвокаты приходили к Ефремову в СИЗО

РИА Новости05:57
Телеканал 360°

Омбудсмен Москвы заявил о поданной апелляции по делу Ефремова

Телеканал 360°05:40
Lenta.ru

Стало известно о встрече Ефремова с новыми адвокатами

Lenta.ru07:25

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUM10:58
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известия07:03
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В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости10:13
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Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.
Российская газета08:02

Американский эсминец USS Roosevelt направляется в Черное море

Американский эсминец USS Roosevelt, с управляемыми ракетами типа Arle Burke, 15 сентября двинулся к Черному морю для участия в операциях по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Первый Севастопольский10:47
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец04:07
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