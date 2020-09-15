Суд принял апелляцию по делу Ефремова
Актёра Михаила Ефремова в СИЗО посещали два новых адвоката, нанятые его супругой, сообщила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она также заявила, что Мосгорсуд принял его апелляцию.В источнике
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Новые адвокаты приходили к Ефремову в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после встречи с Михаилом Ефремовым сообщила журналистам, что к актеру в СИЗО приходили два адвоката, приглашённые женой, а Мосгорсуд принял его апелляцию.
РИА Новости05:57
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