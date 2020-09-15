Аргументы и Факты 6

Актёра Михаила Ефремова в СИЗО посещали два новых адвоката, нанятые его супругой, сообщила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она также заявила, что Мосгорсуд принял его апелляцию.