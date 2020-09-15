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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Суд принял апелляцию по делу Ефремова

Актёра Михаила Ефремова в СИЗО посещали два новых адвоката, нанятые его супругой, сообщила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она также заявила, что Мосгорсуд принял его апелляцию.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новые адвокаты приходили к Ефремову в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после встречи с Михаилом Ефремовым сообщила журналистам, что к актеру в СИЗО приходили два адвоката, приглашённые женой, а Мосгорсуд принял его апелляцию.
РИА Новости05:57
Подробнее о событии
Росбалт

У Ефремова появились новые адвокаты

Росбалт08:25
Аргументы и Факты

Ефремов встретился в СИЗО с новыми адвокатами

Аргументы и Факты07:29
Телеканал 360°

Омбудсмен Москвы заявил о поданной апелляции по делу Ефремова

Телеканал 360°05:40
Комсомольская правда

Суд принял апелляцию по делу Ефремова

Комсомольская правда06:59
РИА Новости

Новые адвокаты приходили к Ефремову в СИЗО

РИА Новости05:57
Lenta.ru

Стало известно о встрече Ефремова с новыми адвокатами

Lenta.ru07:25
REGNUM

Суд принял апелляцию защиты Ефремова

REGNUM05:27

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Минск обсуждает с Москвой условия кредита в 1,5 миллиарда долларов

Стороны обговаривают сроки, ставки и график перечисления денег Министерства финансов РБ и РФ приступили к обсуждению условий предоставления республике российской стороной кредита в размере 1,5 миллиарда долларов.
Союзное Вече07:21

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru11:30
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Aston Martin представил гоночный симулятор AMR-C01

Aston Martin представила "гоночный тренажер" с ценником, как у нового Porsche Boxster S. Новинка, созданная совместно с компанией Curv Racing Simulators, получила название AMR-C01 и позиционируется британцами как лучший гоночный симулятор класса люкс с монококом из углеродного волокна.
Picsnews.net10:00
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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