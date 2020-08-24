Суд приостановил дело о клевете против Навального
Рассмотрение уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, приостановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой суд в Москве. Решение принято в связи с «болезнью подсудимого».В источнике
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Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана
Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:01
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