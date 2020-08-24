Суд приостановил дело о клевете против Навального

ПолитРоссия 20

Рассмотрение уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, приостановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой суд в Москве. Решение принято в связи с «болезнью подсудимого».