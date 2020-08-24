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BFM.ru
BFM.ru

Суд приостановил дело о клевете против Навального

Рассмотрение уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, приостановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой суд в Москве. Решение принято в связи с «болезнью подсудимого».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:01
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Комсомольская правда

Суд приостановил дело о клевете в отношении Навального

Комсомольская правда09:24
RT на русском

Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете

RT на русском09:13
ТАСС

Суд приостановил рассмотрение дела о клевете в отношении Навального

ТАСС09:02
РБК

Суд приостановил дело против Навального о клевете на ветерана войны

РБК09:05
Коммерсантъ

Суд приостановил слушания по делу Навального о клевете

Коммерсантъ09:03
Интерфакс

Суд приостановил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана

Интерфакс09:13
РИА Новости

Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

РИА Новости09:01

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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RT на русском09:19
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru08:16
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