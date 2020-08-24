Суд приостановил процесс по делу о клевете Навального на ветерана
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Навального за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Ветеран Игнат Артеменко стал одним из героев ролика RT, который был посвящен поправкам в конституцию. Скандальный блогер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес фронтовика.В источнике
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Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана
Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:01
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