Суд приостановил процесс по делу о клевете Навального на ветерана

Телеканал RTVI 21

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Навального за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Ветеран Игнат Артеменко стал одним из героев ролика RT, который был посвящен поправкам в конституцию. Скандальный блогер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес фронтовика.