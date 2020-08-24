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Суд приостановил процесс по делу о клевете Навального на ветерана

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Навального за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Ветеран Игнат Артеменко стал одним из героев ролика RT, который был посвящен поправкам в конституцию. Скандальный блогер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес фронтовика.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:01
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РБК

Суд приостановил дело против Навального о клевете на ветерана войны

РБК09:05
RT на русском

Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете

RT на русском09:13
Интерфакс

Суд приостановил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана

Интерфакс09:13
Комсомольская правда

Суд приостановил дело о клевете в отношении Навального

Комсомольская правда09:24
Коммерсантъ

Суд приостановил слушания по делу Навального о клевете

Коммерсантъ09:03
ТАСС

Суд приостановил рассмотрение дела о клевете в отношении Навального

ТАСС09:02
РИА Новости

Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

РИА Новости09:01

Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ нарушений ПДД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, — говорится на официальном сайте руководителя Белоруссии.
Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ нарушений ПДД
News.ru11:54

Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегоднявчера в 07:53
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Взгляд.ру08:31
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Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru08:16
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