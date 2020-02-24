Общество
РИА НовостиСуд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.
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Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на переход в команду своего соотечественника Ильи Ковальчука.
Экономика
Обвалом открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже
Главной причиной стало снижение индексов в США из-за опасений, связанных с эпидемией коронавируса.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Экономика
Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей
В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Энергетика
Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в стране месторождения газа
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 200 трлн кубических футов.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Гаджеты
Google неожиданно выпустил новую версию Android 11
23.02.20 Стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11, сообщает портал 9to5google.
Армия и оружие
В Германию прибыли первые военные США для крупных учений НАТО
Футбол
«Химки» и «Тамбов» сыграют в финале Кубка ФНЛ
В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
Здоровье
Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае
С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган потратили на роды в Майами почти 1 млн рублей
Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тыс. долларов (почти 400 тыс. рублей).
Политика
Трамп заявил о контроле над новым коронавирусом в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Здоровье
В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Ираке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
Наука
У африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь
Ученые выяснили, что у некоторых рыб Африки появилась способность продлевать срок своего существования.
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Наука
Запах настоящего мужчины
Пусть запахи не играют в жизни человека такой роли, как у каких-нибудь кротов или крыс, некоторые из них могут быть для него крайне неприятны.
Здоровье
Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.