Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.
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NYT: вынесение приговора продюсеру Вайнштейну состоится 11 марта

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Прокурор рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

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Защита Вайнштейна заявила о намерении обжаловать приговор

Известия14:02

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

РИА Новости11:56
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Главной причиной стало снижение индексов в США из-за опасений, связанных с эпидемией коронавируса.
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В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
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Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
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Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом

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Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

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Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в стране месторождения газа

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 200 трлн кубических футов.
RT на русском 22 февраля в 15:15
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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Политика

США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
РБК 19:50
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Google неожиданно выпустил новую версию Android 11

23.02.20 Стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11, сообщает портал 9to5google.
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В Германию прибыли первые военные США для крупных учений НАТО

RT на русском 22 февраля в 10:56
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В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
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Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

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Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае

С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.
Интерфакс 20:26
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Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
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Самойлова и Джиган потратили на роды в Майами почти 1 млн рублей

Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тыс. долларов (почти 400 тыс. рублей).
NewInform вчера в 09:46
Политика

Трамп заявил о контроле над новым коронавирусом в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем.
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Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 08:50
Здоровье

В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Ираке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
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Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
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На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
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У африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь

Ученые выяснили, что у некоторых рыб Африки появилась способность продлевать срок своего существования.
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AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2

Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
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Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
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Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
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Запах настоящего мужчины

Пусть запахи не играют в жизни человека такой роли, как у каких-нибудь кротов или крыс, некоторые из них могут быть для него крайне неприятны.
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Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Дни24 вчера в 08:30
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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