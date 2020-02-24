Общество
Газета.RuСуд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти. Бывшему продюсеру грозит до 25 лет тюремного заключения.
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Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Общество
Мать и дочь уволились из-за стриптиза в морге
Гаджеты
Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro
Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Наука
В России разработан препарат на основе клеток крови пациента
Над инновационным препаратом работают сейчас российские ученые.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Происшествия
Цирковая рысь напала на дрессировщика в Южной Осетии
Bu gönderiyi Instagram'da gör Сегодня в Цхинвале во время циркового представления, рысь набросилась на дрессировщика.
Наука
Гормон любви излечит три болезни
24.02.2020 Австралийские ученые считают, что окситоцин, который называют гормоном любви, способен лечить заболевания.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.
Футбол
Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа и в Сирии
Целью стали боевики одной из палестинских группировок, говорят в Иерусалиме. Это стало ответом на ракетный обстрел с территории Газы.
Общество
«Дочка» «Роснефти» увеличит объёмы экспорта топлива из-за санкций США
Дочерняя компания «Роснефти» TNK Trading International SA увеличивает объёмы экспорта венесуэльской нефти из-за введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Rosneft Trading.
Транспорт
Жители Одинцовского округа вышли на протест против новой платной дороги
Реальность 23 февраля прошла первая акция протеста против строительства платного путепровода в Саввинской Слободе.
Космос
Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути
Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики.
Гаджеты
Раскрыты характеристики игрового смартфона Black Shark 3 от Xiaomi
Авто
Volkswagen приоткрыл внешность нового «заряженного» Golf GTI
Изображение передней части нового Golf GTI восьмого поколения опубликовал Volkswagen, 20 февраля на своем официальном сайте.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Музыка
BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом
Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
Происшествия
Четверо погибли в ДТП на трассе в Коми
Четыре человека погибли при столкновении внедорожника и грузовика на трассе в Усинском районе Республики Коми.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.