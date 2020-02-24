Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти. Бывшему продюсеру грозит до 25 лет тюремного заключения.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Энергетика «Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

Общество Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.

Футбол Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.