Происшествия
Газета.RuСуд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Руководителя полетов Внуково и двух диспетчеров признали виновными в крушении самолета главы Total
Комсомольская правда10:08
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Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Общество
Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»
В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
Транспорт
В России предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Если движение владельцев мопедов и мотоциклов будет иметь признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастет до 15 тыс. рублей.
Кубань 24 01:31
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Оказалось, генеральный директор Tesla хотел нанять Херд круглосуточную охрану от Джонни Деппа.
Рамблер 11:30
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
CT news 11:44
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Общество
Мосгорсуд отказал в блокировке YouTube по иску российской компании
Мосгорсуд отказал ООО «Онтаргет», разработчику тестов для оценки персонала (входит в Detech Group), в блокировке видеохостинга YouTube в России, передает ТАСС.
Коммерсантъ 11:38
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Политика
Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес Кадырова надуманными
Обвинения Госдепартамента США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова надуманные, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:49
Общество
«Турецкий поток» временно приостанавливает работу
ИА Новороссия вчера в 13:14
Футбол
«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон
Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:45
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Общество
Новые послабления коронавирусного режима ввел воронежский губернатор
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о внесении изменений в ограничительные меры, введенные на территории региона из-за пандемии коронавируса.
Блокнот Воронеж 11:33
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца
Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57