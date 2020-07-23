Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает РИА "Новости".

Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

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