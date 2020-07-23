Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total

Известия09:42

Три авиадиспетчера Внуково признаны виновными в крушении самолета главы Total

Коммерсантъ10:09

Руководителя полетов Внуково и двух диспетчеров признали виновными в крушении самолета главы Total

Комсомольская правда10:08

Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total

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Суд признал троих сотрудников Внуково виновными в крушении самолета главы Total

ТАСС09:42

Суд признал виновными фигурантов дела о крушении самолета главы Total

РБК10:46

Солнцевский суд Москвы признал виновными троих фигурантов по делу об авиакатастрофе в аэропорту «Внуково»

Эхо Москвы10:05
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ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

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Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
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В России предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Если движение владельцев мопедов и мотоциклов будет иметь признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастет до 15 тыс. рублей.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
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Шоу-бизнес

Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа

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Изготовлена первая материнская плата на российском процессоре Baikal-M

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Хоккей

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ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем

РБК 10:08
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Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
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Экономика

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
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Общество

Мосгорсуд отказал в блокировке YouTube по иску российской компании

Мосгорсуд отказал ООО «Онтаргет», разработчику тестов для оценки персонала (входит в Detech Group), в блокировке видеохостинга YouTube в России, передает ТАСС.
Коммерсантъ 11:38
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Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
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Политика

Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес Кадырова надуманными

Обвинения Госдепартамента США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова надуманные, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Общество

«Турецкий поток» временно приостанавливает работу

ИА Новороссия вчера в 13:14
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Футбол

«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон

Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:45
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Политика

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
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Общество

Новые послабления коронавирусного режима ввел воронежский губернатор

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о внесении изменений в ограничительные меры, введенные на территории региона из-за пандемии коронавируса.
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Анонсирована Phantom Doctrine 2: The Cabal, игра стала стелс-шутером

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Общество

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
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Общество

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
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Общество

Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
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Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

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Армия и оружие

В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35

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Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
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