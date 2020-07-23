Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Суд вынес приговоры трем фигурантам дела о гибели главы Total

РИА Новости13:49

Обвиняемые по делу о крушении самолета главы Total получили от 5 до 6 лет колонии

Комсомольская правда13:49

Суд признал виновными фигурантов дела о крушении самолета главы Total

РБК10:46

Обвиняемые в крушении самолета главы Total получили от пяти до шести лет колонии-поселения

ТАСС13:46

Суд вынес приговор диспетчерам Внуково по делу о гибели главы Total

Известия13:45

Фигурантам дела о крушении самолета главы Total вынесли приговоры

РЕН ТВ13:47

Три авиадиспетчера Внуково признаны виновными в крушении самолета главы Total

Коммерсантъ10:09
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице.
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Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
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В сети появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

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В «Юле» отрицают утечку данных пользователей

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Шесть футболистов «Спартака» могут перейти в аренду в «Химки»

Группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды.
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Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
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