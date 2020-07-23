Происшествия
Газета.RuСуд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Обвиняемые по делу о крушении самолета главы Total получили от 5 до 6 лет колонии
Комсомольская правда13:49
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Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
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Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Мэр свердловского города заявил о коронавирусной катастрофе
Мэр Тавды Виктор Лачимов назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом катастрофической.
URA.Ru 10:27
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
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Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице.
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Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Lenta.ru вчера в 00:40
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ТАСС 13:01
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В реке Воронеж нашли труп мужчины
В Липецке 22 июля в реке Воронеж водолазы вытащили из воды тело мужчины. Как отмечают очевидцы, труп обнаружили рыбаки.
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Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров улетел с детьми на частном самолете на Крит
Филипп Киркоров не скупится на подарки своим детям.
RuNews24.ru 13:07
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 21 июля в 09:20
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
Культура
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Общество
Футболист Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета
Футболист, член казанского клуба "Рубин" Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета, летевшего в Москву.
Вести.Ru 08:40
Технологии
В «Юле» отрицают утечку данных пользователей
В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
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Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
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Футбол
Шесть футболистов «Спартака» могут перейти в аренду в «Химки»
Группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды.
News.ru вчера в 11:25
Армия и оружие
Российская армия получит новый ракетный комплекс «Баргузин»
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Блогер разобрал новый УАЗ «Патриот» и неприятно удивился его качеству
Блогеры опубликовали на канале «Клубный сервис» в YouTube новое видео, где разобрали новый УАЗ «Патриот».
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Общество
Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов
В Пензенской области впервые сразу восемь выпускников сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов.
АиФ Пенза 09:01
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
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«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
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Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане
Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
Новый Век 09:01
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18