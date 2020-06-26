Общество

Lenta.ruLenta.ruСеребренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

Приговор был вынесен в Мещанском суде, возле которого во время вынесения приговора собралась толпа. Других фигурантов дела — Алексея Малобродского и Юрия Итина — также признали виновными в мошенничестве.
Читать в источнике
Комментировать698

Подробнее о событии

Глава департамента Минкульта признана виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

Коммерсантъ06:04

Суд признал экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

Эхо Москвы05:41

Суд признал Апфельбаум виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

Москва 2406:09

Апфельбаум признана виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

RT на русском05:43

Источник: дело в отношении Софьи Апфельбаум могут прекратить за истечением срока давности

ТАСС05:56

Режиссера Серебренникова признали виновным в особо крупном мошенничестве

Труд05:59

Суд признал ущербом по делу Серебренникова 129 миллионов рублей

РИА Новости06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
2,3K
Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
16
Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась в нищете и одиночестве

Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
iReactor 04:41
5
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
732
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
980
Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

BFM.ru 05:49
11
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
846
Общество

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
52
Общество

Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
10
Политика

Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам

Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
4,6K
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,9K
Авто

Электрический кроссовер появится у «Cadillac»

Судя по ролику дата премьеры намечена на 6 августа 2020 года. Модель станет первым полностью электрическим автомобилем бренда.
ГЛАС.RU 03:44
Происшествия

Россиянка рассказала о вернувшемся из армии изуродованном сыне в гробу

Россиянка Ирина Самедова рассказала о вернувшемся из армии сыне в гробу, чье тело было сильно травмировано и не хватало некоторых частей.
Lenta.ru 06:01
Происшествия

Два новых фигуранта дела экс-министра Абызова объявлены в международный розыск

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, новые фигуранты дела Абызова объявлены в международный розыск.
Эхо Москвы 06:14
Общество

Фонтаны и парки Петергофа откроются для посетителей 3 июля

Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф", откроются для посетителей 3 июля, сообщает ГМЗ.
РИА Новости 04:57
2
Авто

Машины с ДВС предлагают запретить в России

Организация Greenpeace предложила России отказаться к 2030 году от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется топливо из нефтепродуктов.
Тарантас Ньюс 00:40
167
Общество

В Волгоградской области открыли движение по новому мосту через Ахтубу

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров открыли автомобильное движение в полном объеме по новому мосту через реку Ахтубу в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
РИА Новости 05:40
22
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru 24 июня в 22:58
994
Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
889
Политика

Премьеры Белоруссии и РФ обсудили по телефону график ближайших встреч

"Стороны обсудили график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений", - отметила он.
ТАСС 06:17
Политика

Киев и Донбасс начали диалог по закону об особом статусе

Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что представители Киева и Донбасса приступили к детальному обсуждению закона об особом статусе Донецкой и Луганской республик, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 15:53
2
Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
72
Авто

Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества

Американский бренд Tesla, специализирующийся на выпуске электрифицированных машин, занял в рейтинге последнее место.
Car.ru вчера в 04:27
11
Авто

Введение новых правил тюнинга отложили до 2021 года

Ранее сообщалось, что новые требования при регистрации изменений в конструкции автомобиля должны вступить в силу с 1 июля этого года.
Тарантас Ньюс 05:18
Наука

Создан автомобильный радар, способный определять препятствия за углами строений

В рассматриваемом случае, попадая на объект под определенным углом, сигнал радара отражается, как шар от борта бильярдного стола, и может направляться к другим объектам.
Naked Science 05:33
Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
4
Здоровье

Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Кино

В Петербурге скончалась звезда эпизодов «Улиц разбитых фонарей»

Театралы Северной столицы знают ее по ярким ролям в постановках Театра Ленсовета, а киноманам Ирина Замотина известна по эпизодам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".
Российская газета 05:54
Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
142
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
5,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Дело СеребренниковаБольше новостей по теме
Главное