Общество
Lenta.ruСеребренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Приговор был вынесен в Мещанском суде, возле которого во время вынесения приговора собралась толпа. Других фигурантов дела — Алексея Малобродского и Юрия Итина — также признали виновными в мошенничестве.
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Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась в нищете и одиночестве
Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
iReactor 04:41
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Авто
Электрический кроссовер появится у «Cadillac»
Судя по ролику дата премьеры намечена на 6 августа 2020 года. Модель станет первым полностью электрическим автомобилем бренда.
ГЛАС.RU 03:44
Происшествия
Россиянка рассказала о вернувшемся из армии изуродованном сыне в гробу
Россиянка Ирина Самедова рассказала о вернувшемся из армии сыне в гробу, чье тело было сильно травмировано и не хватало некоторых частей.
Lenta.ru 06:01
Происшествия
Два новых фигуранта дела экс-министра Абызова объявлены в международный розыск
Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, новые фигуранты дела Абызова объявлены в международный розыск.
Эхо Москвы 06:14
Общество
Фонтаны и парки Петергофа откроются для посетителей 3 июля
Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф", откроются для посетителей 3 июля, сообщает ГМЗ.
РИА Новости 04:57
Авто
Машины с ДВС предлагают запретить в России
Организация Greenpeace предложила России отказаться к 2030 году от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется топливо из нефтепродуктов.
Тарантас Ньюс 00:40
Общество
В Волгоградской области открыли движение по новому мосту через Ахтубу
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров открыли автомобильное движение в полном объеме по новому мосту через реку Ахтубу в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
РИА Новости 05:40
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru 24 июня в 22:58
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Политика
Премьеры Белоруссии и РФ обсудили по телефону график ближайших встреч
"Стороны обсудили график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений", - отметила он.
ТАСС 06:17
Политика
Киев и Донбасс начали диалог по закону об особом статусе
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что представители Киева и Донбасса приступили к детальному обсуждению закона об особом статусе Донецкой и Луганской республик, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 15:53
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Американский бренд Tesla, специализирующийся на выпуске электрифицированных машин, занял в рейтинге последнее место.
Car.ru вчера в 04:27
Авто
Введение новых правил тюнинга отложили до 2021 года
Ранее сообщалось, что новые требования при регистрации изменений в конструкции автомобиля должны вступить в силу с 1 июля этого года.
Тарантас Ньюс 05:18
Наука
Создан автомобильный радар, способный определять препятствия за углами строений
В рассматриваемом случае, попадая на объект под определенным углом, сигнал радара отражается, как шар от борта бильярдного стола, и может направляться к другим объектам.
Naked Science 05:33
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Здоровье
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Кино
В Петербурге скончалась звезда эпизодов «Улиц разбитых фонарей»
Театралы Северной столицы знают ее по ярким ролям в постановках Театра Ленсовета, а киноманам Ирина Замотина известна по эпизодам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".
Российская газета 05:54
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23