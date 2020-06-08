Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСуд признал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева банкротом

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Процедура банкротства по иску зерновой компании «Настюша» запущена в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка и православного олигарха Дмитрия Ананьева, 8 июня сообщает РБК.
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с чего всё началось

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом. Об этом РБК сообщил его адвокат, управляющий партнер «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.
РБК07:18

Подробнее о событии

Адвокат сообщил о признании банкротом экс-совладельца Промсвязьбанка

Rambler News Service12:06

Суд признал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева банкротом

ИА Красная Весна08:10

Суд признал экс-предправления ПСБ Ананьева банкротом

Коммерсантъ09:01

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Ведомости08:51

Суд отклонил иск на 23 млрд рублей к Promsvyaz Capital братьев Ананьевых

Компания09:35

Суд отклонил иск «Промсвязькапитала» к Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых на 23 млрд рублей

Интерфакс07:26

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

РБК07:18
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции

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Общество

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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
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Шоу-бизнес

Искалечивший Маргариту Грачеву муж продолжает угрожать ее семье

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева рассказала, что ее муж из мест лишения свободы продолжает угрожать ей и ее семье.
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На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
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Политика

Колин Пауэлл сообщил, что Россия не является врагом США

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл сообщил, что считает, что Россия не является врагом США.
Накануне.Ru вчера в 17:09
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Политика

Президент Хорватии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен приехать в Москву 24 июня, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил посол России в республике Анвар Азимов.
Взгляд.ру 12:53
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
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Энергетика

Цена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

С момента падения цены на нефть и минимальной цены в $10,54 за баррель 1 апреля цена российской нефти превысила цену отсечения в бюджете, составляющую в 2020 году $42,4 за баррель.
Известия 12:07
Политика

Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
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Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
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Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
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Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
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Политика

Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США

Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
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Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

RT на русском 12:13
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
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Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
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Общество

Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
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Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

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Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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