Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом. Об этом РБК сообщил его адвокат, управляющий партнер «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.

с чего всё началось

Процедура банкротства по иску зерновой компании «Настюша» запущена в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка и православного олигарха Дмитрия Ананьева, 8 июня сообщает РБК.

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 116

Общество Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин. 43

Общество Петербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". 86

Экономика Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters. 2

Экономика Банковские доходы сокращают вирус и ЦБ Банковские доходы сокращают вирус и ЦБ В прошлом году банки получили рекордный объем комиссионных за продажу страховых продуктов.

Происшествия Начальнику цеха Норильской ТЭЦ предъявлено обвинение Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, который арестован по делу об аварии с разливом дизельного топлива. 166

Общество Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17 Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу. 558

Кино Дженнифер Лоуренс может сыграть в ремейке «Голода» Сценарий нового проекта в разработке Американская актриса кино и телевидения Дженнифер Лоуренс может получить главную роль в ремейке хоррора "Голод" 1983 года.

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1,8K

Футбол Без Роналду. Сульшер выбрал сильнейшего бывшего одноклубника Выберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 147