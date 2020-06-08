Экономика
ИА Красная ВеснаСуд признал экс-совладельца Промсвязьбанка Ананьева банкротом
Процедура банкротства по иску зерновой компании «Настюша» запущена в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка и православного олигарха Дмитрия Ананьева, 8 июня сообщает РБК.
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Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом. Об этом РБК сообщил его адвокат, управляющий партнер «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.РБК07:18
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