Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД

Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД Как стало известно "Ъ", Басманный суд Москвы признал незаконным обыск, проведенный СКР в рамках уголовного дела бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного Александра Брянцева.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД

Коммерсантъ10:48
URA.Ru

Фургал на заседании суда назвал свое дело политическим

URA.Ru08:04
Интерфакс

Генпрокуратура обвинила Фургала в использовании протестов в своих интересах

Интерфакс08:32
РБК

Фургал попросил суд прислушаться к протестующим в Хабаровске

РБК07:53
ТАСС

Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

ТАСС07:38
RT на русском

Фургал заявил о давлении следствия

RT на русском08:01
РИА Новости

Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов

РИА Новости08:11

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой продлить несколько антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК.
Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год
Ведомости02:05
119

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
80

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Отец Месси подтвердил, что Лео может остаться в «Барселоне»

В четверг, 3 сентября, издание «Deportes Quatro» в своём твиттере сообщило, что Хорхе Месси, папа Лионеля Месси, после встречи с руководителем «Барселоны» не исключает, что его сын останется в клубе ещё на один сезон.
ГЛАС.RU07:03
1

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
27

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру1 сентября в 10:59
10

Самый древний из известных анатомических атласов был создан в Китае

Ученые из США и Великобритании, занимавшиеся изучением древнего манускрипта, найденного полвека назад в гробнице в Китае, уверяют, что в их руках оказался самый древний из известных анатомических атласов, которому около 2,2 тысячи лет.
Vevby.ru11:41
4

Чубайс призвал ужесточить закон о вредных выбросах

Глава «Роснано» предлагает правительству создать законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов: он уверен, что даже небольшая плата активизирует в компаниях работу по мониторингу выбросов.
Lenta.ru11:32
78