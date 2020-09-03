Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД
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Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД Как стало известно "Ъ", Басманный суд Москвы признал незаконным обыск, проведенный СКР в рамках уголовного дела бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного Александра Брянцева.В источнике
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