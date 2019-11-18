Общество

Газета.RuГазета.RuСуд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Суд признал погибшим россиянина Григория Цуркану, которого осенью 2017 года захватили в плен боевики террористической группировки "Исламское государство", передает "Коммерсантъ". В материале уточняется, что родственники Цуркану получили свидетельство о его смерти в мае 2019 года.
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с чего всё началось

Наемника оформили погибшим

«Солдат удачи» выезжал в сирийские командировки дважды — и оба раза неудачно. В 2013 году его эвакуировали в Россию после того, как группа наемников не выдержала первого и единственного боя, а в 2017-м господин Цуркану попал в плен к боевикам.
Коммерсантъвчера в 17:47

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Наемника оформили погибшим

Коммерсантъвчера в 17:47

СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака

РБКвчера в 20:25

«Ъ»: суд признал погибшим захваченного «Исламским государством» россиянина

Ведомостивчера в 21:42

Суд подмосковного города Домодедово официально признал погибшим российского наёмника Григория Цуркану

Эхо Москвы02:00

Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

Lenta.ruвчера в 23:29

СМИ: захваченного два года назад в Сирии россиянина признали погибшим

Фонтанка.Рувчера в 23:18

Семье захваченного ИГ россиянина сообщили о его смерти

Газета.Ru03:23
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Здоровье

В России уволили единственного врача-трансплантолога, проводившего пересадки почек грудным детям

Михаил Каабак − единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от 6 кг, сообщает bfm.ru.
Телекомпания Афонтово вчера в 22:12
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери в 8 раз

Летом Тарасову удалось погасить крупный долг по алиментам, а теперь намерен и вовсе уменьшить сумму выплат.
StarHit.ru 00:00
Единоборства

Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Газета.Ru 01:53
Экономика

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания.
Интерфакс 02:26
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Футбол

«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
RT на русском вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Происшествия

На складе на северо-западе Москвы произошел пожар

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
РБК 03:22
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Газета.Ru 15 ноября в 04:11
Футбол

Миллионер купил английский клуб и назначил себя главным тренером

Metaratings вчера в 12:37
Киберспорт

Capcom анонсировала Street Fighter V: Champion Edition

Игромания.ру 03:28
Культура

Скандальную передачу Шейнина раскритиковал Познер

Телеведущему Владимиру Познеру неприятны взгляды журналиста Артема Шейнина, который на «Первом канале» ведет шоу «Время покажет».
Цензуры.Нет 01:48
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Здоровье

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Культура

В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала

Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
News.ru 15 ноября в 12:44
Шоу-бизнес

Полина Глен рассталась с Джонни Деппом

Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался. 24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях.
Дни.ру вчера в 14:17
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Политика

Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
ТАСС 03:36
Политика

Россияне стали меньше восхищаться Путиным

В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
РБК 03:51
Наука

Успех в обучении иностранного языка зависит от родной речи

Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от иностранного языка с родным языком изучающего.
МедиаПоток вчера в 06:02
Шоу-бизнес

Бейонсе появилась на публике в прозрачном платье

Американская певица Бейонсе появилась в откровенном наряде на акции благотворительного фонда, который принадлежит ее мужу, рэперу Jay Z. Ее образ привлек внимание Daily Mail.
Lenta.ru 03:06
Наука

Придуман способ добычи желатина из рыбных отходов

Найден оптимальный способ выделить желатин из кожи северных рыб.
Газета.Ru 15 ноября в 08:09
Технологии

Google расширила стартовую линейку Stadia до 22 игр

Игромания.ру вчера в 21:10
Авто

Россияне чаще всего интересуются иномарками, но покупают LADA

На первых двух местах по числу запросов с большим отрывом располагаются Hyundai и KIA, затем идут Nissan, Volkswagen, Toyota, Renault, Ford, Audi, Skoda и LADA.
CarsWeek.ru 02:47
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Общество

Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск

Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
REGNUM 03:08
Политика

Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
LentaChel.ru вчера в 06:20
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Главное