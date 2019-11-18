Общество
Газета.RuСуд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина
Суд признал погибшим россиянина Григория Цуркану, которого осенью 2017 года захватили в плен боевики террористической группировки "Исламское государство", передает "Коммерсантъ". В материале уточняется, что родственники Цуркану получили свидетельство о его смерти в мае 2019 года.
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с чего всё началось
«Солдат удачи» выезжал в сирийские командировки дважды — и оба раза неудачно. В 2013 году его эвакуировали в Россию после того, как группа наемников не выдержала первого и единственного боя, а в 2017-м господин Цуркану попал в плен к боевикам.Коммерсантъвчера в 17:47
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Здоровье
В России уволили единственного врача-трансплантолога, проводившего пересадки почек грудным детям
Михаил Каабак − единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от 6 кг, сообщает bfm.ru.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери в 8 раз
Летом Тарасову удалось погасить крупный долг по алиментам, а теперь намерен и вовсе уменьшить сумму выплат.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Экономика
«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн
Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
На складе на северо-западе Москвы произошел пожар
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани
Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Футбол
Миллионер купил английский клуб и назначил себя главным тренером
Киберспорт
Capcom анонсировала Street Fighter V: Champion Edition
Культура
Скандальную передачу Шейнина раскритиковал Познер
Телеведущему Владимиру Познеру неприятны взгляды журналиста Артема Шейнина, который на «Первом канале» ведет шоу «Время покажет».
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
Шоу-бизнес
Полина Глен рассталась с Джонни Деппом
Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался. 24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
Политика
Россияне стали меньше восхищаться Путиным
В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
Наука
Успех в обучении иностранного языка зависит от родной речи
Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от иностранного языка с родным языком изучающего.
Шоу-бизнес
Бейонсе появилась на публике в прозрачном платье
Американская певица Бейонсе появилась в откровенном наряде на акции благотворительного фонда, который принадлежит ее мужу, рэперу Jay Z. Ее образ привлек внимание Daily Mail.
Наука
Придуман способ добычи желатина из рыбных отходов
Найден оптимальный способ выделить желатин из кожи северных рыб.
Технологии
Google расширила стартовую линейку Stadia до 22 игр
Авто
Россияне чаще всего интересуются иномарками, но покупают LADA
На первых двух местах по числу запросов с большим отрывом располагаются Hyundai и KIA, затем идут Nissan, Volkswagen, Toyota, Renault, Ford, Audi, Skoda и LADA.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Общество
Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск
Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.