«Солдат удачи» выезжал в сирийские командировки дважды — и оба раза неудачно. В 2013 году его эвакуировали в Россию после того, как группа наемников не выдержала первого и единственного боя, а в 2017-м господин Цуркану попал в плен к боевикам.

с чего всё началось

Суд признал погибшим россиянина Григория Цуркану, которого осенью 2017 года захватили в плен боевики террористической группировки "Исламское государство", передает "Коммерсантъ". В материале уточняется, что родственники Цуркану получили свидетельство о его смерти в мае 2019 года.

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