Происшествия
РИА НовостиПрограммист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
Тверской суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
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с чего всё началось
В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).Медиазонавчера в 03:31
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В Боснии и Герцеговине хотят признать российский статус Крыма
Лидер боснийских сербов, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что считает Крым частью России.
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Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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В угольной шахте в России обнаружили древний корабль пришельцев
Диаметр диска составлял 1,2 метра, а вес достигал 200 килограммов. По мнению Уоринга, шахтеры обнаружили беспилотный корабль инопланетян.
UfacityNews.ru 03 сентября в 04:02
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Рой Кин: «Сын Фергюсона играл за „Юнайтед“, а брат был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была трудоустроена в клубе»
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Космический модуль лунной миссии Индии вышел на круговую орбиту
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По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
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Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Экономика
В ЦБ назвали утечки данных из банков «каплей в море»
Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека.
ТАСС 10:30
Политика
Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России
"Варшава методично пытается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", - отметил Пискорский.
РЕН ТВ 21:12
Гаджеты
Xiaomi выпустит новую технологию беспроводной зарядки
Компания Xiaomi готовит новую технологию беспроводной зарядки для смартфонов. Об этом говорит тизер из китайской социальной сети Weibo.
The GEEK 03:50
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Происшествия
Экипаж затонувшего в Калифорнии судна пытался спасти спящих пассажиров
Аргументы и Факты 20:04
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
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Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
Происшествия
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова возвращается на проект «ДОМ-2»
Недавно 54-летняя Татьяна Африкантова похвасталась в микроблоге своим преображением.
StarHit.ru 18:30
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции
Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Суд в Киеве освободил из-под стражи Владимира Цемаха
Суд в Киеве освободил из-под стражи Владимира Цемаха – в 2014м году, когда в Донецкой области был сбит малазийский Боинг, он командовал силами противовоздушной обороны сепаратистов в районе трагедии.
Эхо Москвы 11:00
Политика
Орбан предложил «экономически стимулировать» семьи в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «экономического стимулирования» семей на фоне низкого уровня рождаемости и снижения численности населения.
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Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53