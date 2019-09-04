В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).

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Тверской суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

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