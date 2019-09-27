Футбол
MetaratingsСуд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано
Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:37, Вашингтон
Политика
Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы
Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
RT на русском 20:19
Наука
Создан катализатор для получения газообразного дейтерия
Исследователи из Университета Осаки разработали катализатор, который позволяет производить газообразный дейтерий — D2 — и протодейтерий — HD — из недорогого исходного сырья в присутствии тяжелой воды.
Индикатор 25 сентября в 07:04
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Спорт
Глава МОК назвал условия отстранения России от Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прервал молчание относительно перспектив России принять участие в Олимпийских Играх в Токио в 2020 году.
SM News 13:14
Общество
Вячеслав Володин посетит 4 района Саратовской области
Четвертая Власть 01:04
Гаджеты
Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro
Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
iXBT.com 23:10
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro признан лучшим камерофоном по версии DxOMark
MobiDevices вчера в 06:35
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения между РФ и Грузией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждал вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, для этого Тбилиси должен перестать "озираться на русофобов" и начать "продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией".
Интерфакс 16:50
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Политика
Любовь россиян к all inclusive связали с дефицитом продуктов в прошлом
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что россияне охотно выбирают отели с системой all inclusive ("все включено"), так как в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов.
РЕН ТВ 20:27
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera 16:40
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:42
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 19:13
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 07:22
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
Происшествия
Алтайского насильника задержали на Кипре
Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. После выяснилось, что 19 августа он прибыл на север Кипра по поддельным документам.
Катунь 24 00:50
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Политика
В Киеве рассказали, когда начнут платить пенсии в ДНР и ЛНР
Вопрос выплаты пенсий для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет решен, когда правительство сформирует общую политику относительно этих территорий.
Российский Диалог 13:40
Недвижимость
Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян
Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».
Известия 20:27
Политика
Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии
Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 21:42
Финансы
Курс доллара вырос до 64,50 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
ТАСС 12:09
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05