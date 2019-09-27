Футбол
Sportbox.RUСуд наказал болельщика ЦСКА за твит о Луисе Адриано
Суд назначил административный штраф в размере 20 тысяч рублей, — заявила судья Татьяна Журавлева. Напомним, ранее Малосолов в Twitter употребил оскорбительное высказывание в адрес Адриано, после чего «Спартак» в лице гендиректора Томаса Цорна обратился с иском в прокуратору по данному инциденту.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
Политика
Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео
Сообщается, что на встрече с американским коллегой Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость действий Госдепа по отношению к российской делегации, которой было отказано в выдаче виз для участия на мероприятиях ООН.
Вести.Ru 14:09
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Авто
В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Bentley Continental
По сообщению пресс-службы Росстандарта, в нашей стране будет отозвано 37 автомобилей Bentley Continental, реализованных в нынешнем году.
SpeedMe 03:28
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Игры
Assassin’s Creed – Продажи превысили 140 миллионов
Сегодня отраслевой аналитик Даниэль Ахмад предоставил данные, согласно которым Assassin’s Creed стал самой продаваемой франшизой Ubisoft с «140+ миллионами проданных копий» и 95 миллионами уникальных игроков.
Srnsk 12:10
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» стартует в Татарстане
Сегодня в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо" (Татарстан) при поддержке Министерства науки и высшего образования стартует финал Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который проводит АНО "Россия - страна возможностей".
Российская газета 03:30
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
Шнуров отреагировал на закон о запрете курения на балконах
Как известно, уже с 1 октября этого года курение и приготовление шашлыка на балконах многоквартирных жилых домов окажется под запретом.
Слово и Дело вчера в 13:15
Гаджеты
Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com 13:12
Политика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Экономика
«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
В России летом резко увеличилось число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка.
Ведомости вчера в 21:32
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Общество
Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг
Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.
Российская газета 06:04
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Ранее белорусский лидер заявил, что готов отправить туда миротворческие войска Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы РБ Александра Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс, отметил, что данный вопрос должны решать участники конфликта, а в тексте минских соглашений такого пункта нет, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:07
Происшествия
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
Футбол
Донецкий «Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл полтавскую "Ворсклу" в девятом туре чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 14:15
Авто
Пикапы Ford F-Series теперь способны буксировать 17-тонные прицепы
Автопроизводитель уже продемонстрировал возможности пикапа и заявляет, что на обычной сцепке Ford F-450 будет буксировать прицеп массой до 10 997 кг, а с использованием седла типа Fifth wheel масса груза может достигать 14 742 кг.
Tvoe-avto.com 13:08
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов
Саровский городской суд (Нижегородская область) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:04
Гаджеты
Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K
Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
Anonsens 04:37
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Футбол
ФИФА выступила с заявлением после фальсификаций в пользу Месси
ФИФА на своем официальном сайте выступила с заявлением касаемо премии лучшему игроку года, которую получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Спорт-Экспресс 12:42