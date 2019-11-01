Общество
ФедералПрессСуд признал законным включение ФБК в список иностранных агентов
В начале октября Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. Представители министерства сослались на получение организацией финансирования из-за рубежа. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста внести ФБК Навального в список иноагентов.
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с чего всё началось
Замоскворецкий суд Москвы отказал Фонду борьбу с коррупцией в иске к Минюсту — в нем оспаривалось решение о признании ФБК «иностранным агентом», сообщает «МБХ медиа».Дождь03:54
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
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Здоровье
Какая компенсация положена за ложный диагноз
Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию.
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Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
Армия и оружие
Ровно год назад на 82 СРЗ в Рослякове затонул плавучий док
Ровно год назад, 30 октября, в Рослякове во время планового выхода единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док размером с Красную площадь.
Футбол
Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»
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Политика
МИД потребовал от Косово наказать виновных в инциденте с Краснощековым
Россия в контексте инцидента с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Михаилом Краснощековым считает ошибочным ставить вопрос о возможности присоединения Косово к международным структурам, в частности, к Интерполу, и требует наказать виновных в случившемся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
Армия и оружие
Боевики «Исламского государства» подтвердили гибель аль-Багдади
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Общество
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
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С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
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Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
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Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.