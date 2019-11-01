Общество

ФедералПрессФедералПрессСуд признал законным включение ФБК в список иностранных агентов

В начале октября Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. Представители министерства сослались на получение организацией финансирования из-за рубежа. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста внести ФБК Навального в список иноагентов.
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с чего всё началось
Замоскворецкий суд Москвы отказал Фонду борьбу с коррупцией в иске к Минюсту — в нем оспаривалось решение о признании ФБК «иностранным агентом», сообщает
 «МБХ медиа».
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Суд в Москве признал законным внесение ФБК Навального в список НКО-иноагентов

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Замоскворецкий суд признал законным включение ФБК в список иноагентов

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Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, включившего ФБК в реестр иностранных агентов

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