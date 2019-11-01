с чего всё началось

В начале октября Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. Представители министерства сослались на получение организацией финансирования из-за рубежа. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста внести ФБК Навального в список иноагентов.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Политика Украина ждет от России репараций за Донбасс Министр транспорта Украины Владислав Криклий заявил, что официальный Киев не будет финансировать восстановление инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Происшествия Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Малахова на бой Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».

Армия и оружие Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.

Происшествия В Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину Кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в краже более 23 млн рублей, признала свою вину. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Происшествия Арестован волгоградец, отрезавший головы матери и сожительнице Центральный районный суд Волгограда сегодня арестовал подозреваемого в двойном убийстве, который зарезал сожительницу и родную мать, а затем отсек им головы.

Политика МИД потребовал от Косово наказать виновных в инциденте с Краснощековым Россия в контексте инцидента с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Михаилом Краснощековым считает ошибочным ставить вопрос о возможности присоединения Косово к международным структурам, в частности, к Интерполу, и требует наказать виновных в случившемся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.