Общество
RT на русскомСуд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
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Футбол
Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия вчера в 08:40
Транспорт
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.
Ведомости вчера в 16:15
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК вчера в 05:42
Футбол
«Томь» проиграла питерскому «Зениту» всухую
ФК «Томь» в рамках 1/8 финала Олимп-Кубка России по футболу в Санкт-Петербурге потерпела поражение от «Зенита».
Вести-Томск вчера в 01:43
Общество
Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу
Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Эхо Москвы 04:02
Происшествия
Мать убитого в детском саду мальчика рассказала о трагедии
Уралинформбюро 03:14
Здоровье
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Общество
Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт
По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
АБН 02:07
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
Известия вчера в 13:08
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Общество
В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat
Ведомости вчера в 18:16
Экономика
Госдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
ФедералПресс 03:58
Армия и оружие
«Гремящий» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Капитал страны вчера в 14:14
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Экономика
«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов
Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Интерфакс 03:15
Гаджеты
В Сети появились первые снимки новой «раскладушки» Motorola RAZR
В Сеть попали первые фотографии складного телефона Motorola RAZR.
МИР 24 03:38
Происшествия
Южнокорейский вертолет упал в Японском море
Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.
Газета.Ru вчера в 20:07
Авто
Что станет с аэродинамикой машин в 2021 году
F1news.ru 30 октября в 10:55
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru 30 октября в 10:00
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Кино
Режиссер Андрей Смирнов представил фильм «Француз» в Петербурге
Российская газета 30 октября в 08:58