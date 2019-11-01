Общество

RT на русскомRT на русскомСуд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
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Суд признал законным причисление ФБК к иноагентам

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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

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Эхо Москвы04:01

Суд признал законным включение ФБК в список «иностранных агентов»

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