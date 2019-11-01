Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Футбол Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.

Экономика Сбербанк понизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.

Футбол «Томь» проиграла питерскому «Зениту» всухую ФК «Томь» в рамках 1/8 финала Олимп-Кубка России по футболу в Санкт-Петербурге потерпела поражение от «Зенита».

Общество Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.

Здоровье Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.

Общество Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Экономика Госдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.

Общество Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.

Происшествия В Подмосковье горит склад с древесиной Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

Экономика «Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.

Происшествия Южнокорейский вертолет упал в Японском море Вертолет Южной Кореи упал у берегов спорных островов Токто в Японском море.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.