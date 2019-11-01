Общество

RT на русскомRT на русскомСуд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
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с чего всё началось
Замоскворецкий суд Москвы отказал Фонду борьбу с коррупцией в иске к Минюсту — в нем оспаривалось решение о признании ФБК «иностранным агентом», сообщает
 «МБХ медиа».
Дождь03:54

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Суд признал законным причисление ФБК к иноагентам

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Законное решение, напоминающее о необходимости соблюдать закон: адвокат об иске ФБК

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Замоскворецкий суд признал законным включение ФБК в список иноагентов

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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

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Суд в Москве признал законным внесение ФБК Навального в список НКО-иноагентов

ТАСС03:52

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

РБК04:14

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, включившего ФБК в реестр иностранных агентов

Эхо Москвы07:00
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Происшествия

Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

REGNUM вчера в 17:17
Происшествия

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Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.
ТАСС вчера в 08:35
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
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Армия Украины проводит учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией

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Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
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Журналисты попросили Сергея Шнурова прокомментировать его интернет-войну с Ксенией Собчак, когда Сергей прибыл на музыкальный фестиваль в Дубай.
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Алина Загитова представила новый показательный номер

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Армия и оружие

Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»

Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Известия вчера в 00:08
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

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Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Футбол

В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами

2. Пиво вернут на стадионы Уже в ноябре Дума может рассмотреть законопроект депутатов от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших вновь разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 17:10
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Происшествия

Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
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Политика

В МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок

Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
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В Вологодской области на медсестер возложили обязанности бухгалтеров

По новой схеме, оформление первичной бухгалтерской документации возложили на старших медсестер, однако поскольку те не смогли справиться с этой работой, больницам пришлось не сокращать бухгалтеров, а "тайком" переоформлять их в специально созданные отделы.
Официальный сайт Череповца 01:20
Происшествия

Голунов пришел в суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.
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Происшествия

В российском лесу нашли машину с водителем без головы

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Общество

Полковник ФСБ признал себя миллиардером

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
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Бывший руководитель Apple присоединился к стартапу с целью избавить смартфоны от шлейфов

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В Сети появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»

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Орбиту МКС 8 ноября поднимут на 800 метров

Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) 8 ноября проведут коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС).
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С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
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Вильфанд рассказал о двух новых временах года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Газета.Ru 06:14
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Колокольцев рассказал об успехах МВД в борьбе с киберпреступностью

По словам Колокольцева, ужесточение ответственности по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений позволило сделать борьбу с киберпреступностью более эффективной.
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Одобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
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