с чего всё началось

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Происшествия Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.

Политика Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.

Экономика Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.

Шоу-бизнес Ксения Собчак шлет поцелуйчики Шнурову, а не Богомолову Журналисты попросили Сергея Шнурова прокомментировать его интернет-войну с Ксенией Собчак, когда Сергей прибыл на музыкальный фестиваль в Дубай.

Армия и оружие Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Футбол В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами 2. Пиво вернут на стадионы Уже в ноябре Дума может рассмотреть законопроект депутатов от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших вновь разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Происшествия Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

Армия и оружие В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.

Происшествия Торговые ряды горят во Владимирской области Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.

Политика В МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.

Здоровье В Вологодской области на медсестер возложили обязанности бухгалтеров По новой схеме, оформление первичной бухгалтерской документации возложили на старших медсестер, однако поскольку те не смогли справиться с этой работой, больницам пришлось не сокращать бухгалтеров, а "тайком" переоформлять их в специально созданные отделы.

Происшествия Голунов пришел в суд в бронежилете Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.

Общество Полковник ФСБ признал себя миллиардером Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.

Космос Орбиту МКС 8 ноября поднимут на 800 метров Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) 8 ноября проведут коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС).

Общество С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Общество Вильфанд рассказал о двух новых временах года Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.

Общество Колокольцев рассказал об успехах МВД в борьбе с киберпреступностью По словам Колокольцева, ужесточение ответственности по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений позволило сделать борьбу с киберпреступностью более эффективной.