Общество
RT на русскомСуд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
RT на русском 01:42
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
Наука
Ученые назвали причину тяги к алкоголю и сладкому
Sputnik Грузия 05:53
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
ТАСС 05:29
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество
Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
РБК 05:33
Экономика
Долговая нагрузка населения превысила исторический максимум
Как сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в рамках форума «Кредитование 2020», долговая нагрузка российского населения снизилась до исторического максимума, и по итогам 1 октября 2019 года достигла 10,6%. Отметим, что максимальное значение показателя наблюдалось в 2012 году, когда он находился на уровне в 10,4%.
ГЛАС.RU вчера в 07:53
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Единоборства
Стали известны гонорары Альвареса и Ковалева
Спорт-Экспресс 04:35
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ.
Дождь 03:36
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Общество
Reuters: через WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран
Программное обеспечение (ПО), разработанное израильской фирмой NSO Group, применяли для осуществления через приложение WhatsApp слежки за официальными лицами не менее 20 стран.
ТАСС вчера в 13:52
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия вчера в 08:40
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Политика
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Кино
Охота на монстров: Вышел трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.
Кубань 24 04:25
Футбол
Состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи объявят 5 ноября
Состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года будет объявлен 5 ноября.
ТАСС Спорт 04:41
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика
В Белоруссии собрались таргетировать инфляцию
Белоруссия при унификации денежно-кредитной политики с Россией рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, заявил глава Национального банка республики Павел Каллаур.
Взгляд.ру 03:34
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU вчера в 06:36
Общество
В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США
В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.
Интерфакс 03:02
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Общество
Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени
Представители предпринимательского сообщества отметили, что не стоит «чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам».
РБК 02:04