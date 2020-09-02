Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
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Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В источнике
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