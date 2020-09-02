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РИА Новости
РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В источнике
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RT на русском

Суд продлил арест Сафронову на три месяца

RT на русском05:36
Интерфакс

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

Интерфакс05:24
Коммерсантъ

Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

Коммерсантъ05:24
РБК

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

РБК05:23
ТАСС

Адвокат заявил, что родственники Сафронова предложили 7 млн рублей залога

ТАСС06:20
РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

РИА Новости05:25
Эхо Москвы

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене

Эхо Москвы08:01

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
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