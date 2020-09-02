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РИА Новости
РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В источнике
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РБК

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

РБК05:23
Интерфакс

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

Интерфакс05:24
РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

РИА Новости05:25
RT на русском

Суд продлил арест Сафронову на три месяца

RT на русском05:36
ТАСС

Адвокат заявил, что родственники Сафронова предложили 7 млн рублей залога

ТАСС06:20
Коммерсантъ

Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

Коммерсантъ05:24
Эхо Москвы

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене

Эхо Москвы08:01

США готовят массовую зачистку российских солдат

Пентагон через израильское издание Israel Defense анонсировал ответные действия на недавний таран российским военнослужащими американского бронетранспортера в Сирии, полагает обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников.
Рамблер09:01

США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Интерфакс05:54
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.
Энергетика и промышленность России09:34
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