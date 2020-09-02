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РИА Новости
РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В источнике
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RT на русском

Суд продлил арест Сафронову на три месяца

RT на русском05:36
РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

РИА Новости05:25
Коммерсантъ

Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

Коммерсантъ05:24
РБК

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

РБК05:23
Российская газета

Защита Сафронова попросила передать его дело в Мосгорсуд

Российская газета04:00
ТАСС

Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

ТАСС05:24
Эхо Москвы

Арест обвиняемому в госизмене Сафронову продлен на три месяца

Эхо Москвы05:28

Врач рассказала о роли чеснока и имбиря в укреплении иммунитета

Полезность употребления имбиря и чеснока для здоровья сильно преувеличена, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Как пояснила врач-иммунолог Марина Аплетаева, употребление этих продуктов в больших количествах в сезон дождей и холодов не поможет укрепить иммунную систему.
Уфимские Заметки05:16
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Ученые рассказали об опасности коронавируса для беременных

Беременные женщины реже сталкиваются с некоторыми симптомами COVID-19, но у них повышен риск осложнений и преждевременных родов, сообщает международная группа ученых из Бирмингемского университета в Великобритании, Медицинского университета Гуаньчжоу в Китае и других исследовательских центров.
Газета.Ru04:52

В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж

Правоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ04:20
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Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости04:46
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