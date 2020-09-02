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РИА Новости
РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В источнике
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РБК

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

РБК05:23
Интерфакс

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

Интерфакс05:24
РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

РИА Новости05:25
RT на русском

Защита намерена обжаловать решение о продлении ареста Сафронову

RT на русском07:07
ТАСС

Адвокат заявил, что родственники Сафронова предложили 7 млн рублей залога

ТАСС06:20
Коммерсантъ

Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

Коммерсантъ05:24
Эхо Москвы

Журналисту Ивану Сафронову продлили арест на три месяца

Эхо Москвы07:06

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
1,3K

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

После спада пандемии коронавируса в России участились случаи обмана граждан мошенниками, действующими под видом сотрудников банков, следует из опроса ведущих кредитных организаций, проведенного РИА Новости.
Россиян стали чаще обманывать под видом банков
Lenta.ru05:51
7

Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

"Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - заявил он на заседании кабмина при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета в первом полугодии.
Российская газета05:39
2

Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ведомости04:55
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Генпрокуратура России запросила результаты анализов Навального

Генпрокуратура просит германскую сторону на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи предоставить результаты анализов на яды, наркотики, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы, а также данные о лечении Навального.
ИА Красная Веснавчера в 15:42
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Дмитрий Комбаров признался, что его просматривала «Бавария»

Дмитрий Комбаров, выступающий за самарский футбольный клуб "Крылья Советов" рассказал о том, какая команда в своём время могла его приобрести Когда спортсмен выступал за московский "Спартак", им интересовался ряд европейских команд.
Честный рейтинг букмекеров06:54

В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
7

Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.
Газета.Ruвчера в 09:38
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Россия предлагает космическим туристам слетать на МКС на 30 дней

Россия предлагает космическим туристам полеты на Международную космическую станцию по расширенной программе с увеличенным временем пребывания на МКС - до одного месяца, сообщил гендиректор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
РИА Новости07:09

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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Суд Одессы лишил русский язык статуса регионального

В 2012 году одесский Горсовет принял решение о придании русскому языку статуса регионального на основе принятого чуть ранее закона: он предполагал наделение языков таким статусом, если доля представителей нацменьшинств превышает 10%.
Московский Комсомолец06:38