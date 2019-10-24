Общество

Газета.RuГазета.RuСуд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство следствия.
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Уилан о своём деле: вместо Бонда поймали мистера Бина на каникулах

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Находящийся в СИЗО по обвинению в шпионаже американец научился заказывать пиво

Lenta.ru03:40

Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года

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Московский суд отказал Уилану в просьбе об отводе прокурора

Аргументы и Факты04:47

Уилан сравнил себя с Мистером Бином на каникулах

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Суд в Москве продлил арест Полу Уилану до 29 декабря

ТАСС04:19

Адвокат Уилана не слышал про пистолет в конфликте с сотрудником СИЗО

РИА Новости05:11
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Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Происшествия

Полиция обнаружила 39 тел в грузовике в Британии

Газета.Ru вчера в 05:23
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области

RT на русском вчера в 08:30
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
МР7.ру 04:14
Политика

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Политика

Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи

Коммерсантъ вчера в 15:13
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Бельгийская чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике воспользовалась эвтаназией в возрасте 40 лет.
Bethub.org 04:18
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:20
Кино

Бенедикт Камбербэтч ответил Мартину Скорсезе

Исполнитель роли Доктора Стрэнджа в фильмах по комиксам Marvel Бенедикт Камбербэтч подключился к диалогу с прославленным голливудским режиссером Мартином Скорсезе, который ранее заявил, что считает экранизации комиксов "парками развлечений".
Kinonews.ru 04:45
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилом доме в Пермском крае

Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в жилом двухэтажном многоквартирном доме в поселке Полазна Пермского края, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава края.
ТАСС 03:19
Общество

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Экономика

Пенсии в России предложили платить по-новому

Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.
Lenta.ru 04:31
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Армия и оружие

Россия перебросит в Сирию дополнительные военные силы

News.ru 05:20
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Политика

Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России

Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
РИА Новости 04:46
Космос

«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Хоккей

Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

РБК 04:06
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Происшествия

Мосгорсуд продлил двум сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки

Мосгорсуд продлил Ангелине и Крестине Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:31
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
Происшествия

15-летняя школьница изнасиловала двоих семиклассниц

В подмосковной Коломне 15-летнюю школьницу Наташу подозревают в насильственных действия сексуального характера.
Pro Город Самара 05:16
Авто

Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway

Напомним, ранее компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой.
Автостат вчера в 07:49
Общество

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Российская газета 00:56
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ вчера в 02:47
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