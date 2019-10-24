Общество
Газета.RuСуд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство следствия.
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Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Происшествия
Полиция обнаружила 39 тел в грузовике в Британии
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на школьниц в Курской области
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП на Обводном был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП на Обводном канале с восемью пострадавшими находился в федеральном розыске по делу о даче взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Политика
Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Бельгийская чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике воспользовалась эвтаназией в возрасте 40 лет.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Кино
Бенедикт Камбербэтч ответил Мартину Скорсезе
Исполнитель роли Доктора Стрэнджа в фильмах по комиксам Marvel Бенедикт Камбербэтч подключился к диалогу с прославленным голливудским режиссером Мартином Скорсезе, который ранее заявил, что считает экранизации комиксов "парками развлечений".
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Пермском крае
Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в жилом двухэтажном многоквартирном доме в поселке Полазна Пермского края, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава края.
Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Экономика
Пенсии в России предложили платить по-новому
Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета.
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Политика
Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России
Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
Мосгорсуд продлил двум сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки
Мосгорсуд продлил Ангелине и Крестине Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Происшествия
15-летняя школьница изнасиловала двоих семиклассниц
В подмосковной Коломне 15-летнюю школьницу Наташу подозревают в насильственных действия сексуального характера.
Авто
Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Напомним, ранее компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой.
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.