Происшествия
Аргументы и ФактыСуд продлил арест солдату, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье
Суд продлил арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, передает ТАСС. Срок ареста Рамилю продлен на четыре месяца в виде содержания под стражей. Напомним, рядовой Шамсутдинов внезапно начал стрелять по сослуживцам.
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Шоу-бизнес
Хирург рассказал, почему 72-летняя София Ротару выглядит так молодо
Происшествия
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
Происшествия
У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Происшествия
У изъятых под Гатчиной детей не оказалось никаких документов
Детей изъяли из дома задержанного в ночь на вторник, они находятся в районной больнице.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Музейное чудо: Челябинский метеорит поднял над собой защитный купол
Смотритель Исторического музея в Челябинске заявила о самопроизвольном поднятии защитного купола над знаменитым метеоритом.
Футбол
В Лиге чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити»
Происшествия
ФСБ задержала депутата заксобрания Ленобласти по подозрению в хищении денег у «Газпрома»
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Политика
Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию
Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Наука
Ученые выяснили, какое освещение от экрана телефона не нарушает сон
Чтобы электронные устройства не оказывали сильного влияния на сон, людям следует устанавливать на экранах теплый синий цвет.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Здоровье
В Саратовской области из-за ОРВИ ввели карантин в 9 школах
По данным на 16 декабря текущего года, на территории Саратовской области в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ полностью закрыты две школы в Самойловском районе, а также несколько классов в Энгельсском, Духовницком и Саратовском районах.
Кино
Российский фильм «Дылда» попал в шорт-лист кинопремии «Оскар»
Наука
Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%
Употребление перца чили 4 раза в неделю уменьшает риск инфаркта на 40%.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Шоу-бизнес
Брэд Питт повеселился на рождественской вечеринке у Дженнифер Энистон
На День благодарения Джен навещал Джастин Теру, с которым 50-летняя актриса разошлась в прошлом феврале, а на днях гостем рождественской вечеринке в ее доме стал Брэд Питт.
Происшествия
Депутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве
Депутата городского совета Пересавля (Ярославская область) от «Единой России» Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве.
Происшествия
Суд арестовал 11-го подозреваемого в убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Алихана Оздоева, обвиняемого по делу об убийстве в столице начальника Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Футбол