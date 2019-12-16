Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСуд продлил арест солдату, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье

Суд продлил арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, передает ТАСС. Срок ареста Рамилю продлен на четыре месяца в виде содержания под стражей. Напомним, рядовой Шамсутдинов внезапно начал стрелять по сослуживцам.
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Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову

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Суд продлил арест срочника, расстрелявшего восемь военных в Забайкалье

РИА Новостивчера в 03:56

Суд продлил арест Шамсутдинова до конца апреля

Чита.Рувчера в 03:23

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Газета.Ruвчера в 03:15

Суд продлил на четыре месяца арест солдату, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье

ТАССвчера в 03:12

Устроившему стрельбу в Забайкалье солдату продлили арест

RT на русскомвчера в 03:17

Тюменскому срочнику, расстрелявшему сослуживцев под Читой, продлили срок в СИЗО

URA.Ruвчера в 01:06
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:35, Ашберн
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Смотритель Исторического музея в Челябинске заявила о самопроизвольном поднятии защитного купола над знаменитым метеоритом.
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Употребление перцев чили снижает риск инфаркта на 40%

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