Суд продлил арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, передает ТАСС. Срок ареста Рамилю продлен на четыре месяца в виде содержания под стражей. Напомним, рядовой Шамсутдинов внезапно начал стрелять по сослуживцам.

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