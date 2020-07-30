Происшествия
МР7.руСуд продлил домашний арест Ефремову до 22 января 2021 года
Первое заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа. Об этом стало известно 30 июля с заседания суда. Суд продлил арест актеру до 22 января 2021 года и отказал Ефремову в прогулках.
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«Сидел понурый, что-то похрюкивал»: адвокат рассказал об унынии Михаила Ефремова в суде
Комсомольская правда11:07
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Общество
Названы районы Москвы с самой благоприятной экологической обстановкой
Более 20 районов Москвы признаны самыми благоприятными с точки зрения экологической обстановки.
РБК 05:16
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
Концерн "АвтоВАЗ" модернизировал двигатель на 1,8 литра, который используется для оснащения автомобилей семейства Lada Vesta и "пятидверок" XRay.
Новые автомобили 28 июля в 11:58
Авто
Сергей Когогин устроил на трассе тест-драйв нового тягача
Гендиректор набережночелнинского автогиганта Сергей Когогин проехал за рулем магистрального тягача «КАМАЗ-54901» по участку трассы «М7» и протестировал модель в условиях, близких к реальной эксплуатации.
Kazanfirst.ru 28 июля в 04:29
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили 11:22
Авто
Кроссовер Changan CS35PLUS для России получил ряд обновлений
Компания Changan представила новый Changan CS35Plus для РФ, который получил улучшенную акустическую систему, а также информационно-развлекательный комплекс с тачскрином и ряд других перемен.
32CARS.ru 28 июля в 08:39
Авто
Kia презентовала внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Чем ближе дата премьеры нового субкомпактного внедорожника Kia Sonet, тем больше появляется о нем информации.
Avtovesti.com 09:06
Авто
В Таиланде начались продажи нового кроссовера Toyota Corolla Cross
Бангкок, 28 июля 2020, 10:59 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Toyota в Таиланде приступили к продажам нового субкомпактного кроссовера Corolla Cross.
REGNUM 28 июля в 03:59
Авто
Автоконцерн Seat отзывает в России 139 машин
Отзывными стали модели Seat Leon в количестве 139 экземпляров, которые были выпущены в период с 2014 по 2015 год.
Tvoe-avto.com 11:17
Авто
«АвтоВАЗ» выкупил долю General Motors в СП за 0,4 млрд рублей
«АвтоВАЗ» в декабре прошлого года выкупил долю американского концерна General Motors в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» (теперь – АО «Лада Запад Тольятти») примерно за 0,4 млрд рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:58
Авто
Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»
Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций.
ГЛАС.RU 08:56
Авто
Перечислены бюджетные авто в кузове «универсал» в России
32CARS.ru вчера в 10:50
Авто
Названы самые популярные иномарки у россиян в 2020 году
Третьим по популярности у россиян оказался Renault Logan. Всего в РФ за полгода было продано 12,2 тысячи авто (спад на 25,8%).
Ньюс-НН вчера в 09:57
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Согласно опубликованным документам, обновленные внедорожник и пикап, предназначенные для рынка РФ, укомплектовали усовершенствованным дизельным турбодвигателем объемом 2,8 литра с отдачей 200 л.с. и пиковым крутящим моментом 500 Нм.
Новые автомобили 00:00
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
ГЛАС.RU 00:39
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 10:57
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Авто
ГАЗ выпустит новый «Валдай Next» уже в этом году
ГАЗ-3310 «Валдай» с дизельными агрегатами ММЗ и Cummins выпускался в Нижнем Новгороде с 2004 по 2015 год.
Тарантас Ньюс 28 июля в 12:24
Авто
Эксперты назвали главные правила по замене масла в авто
Актуальные Новости 28 июля в 09:19
Авто
Mercedes S-класса впервые получит полноуправляемое шасси
Mercedes S-класса нового поколения можно будет оснастить активной системой мониторинга слепых зон, которая предупреждает водителя и пассажиров об опасности при выходе из машины.
Драйв 03:18
Общество
В Epic Games Store раздают сразу три игры, включая Superbrothers: Sword & Sworcery
В Epic Games Store обновился ассортимент бесплатных игр — в течение недели можно забрать сразу три проекта: Superbrothers: Sword & Sworcery — адвенчуру про исследование мира с выдающимся саундтреком; 20XX — приключенческий платформер с кооперативом и случайной генерацией уровней; Barony — ролевой экшен со случайной генерацией подземелий.
Игромания.ру 11:31
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Chery представит в РФ две новые версии кроссовера Tiggo 4
Компания Chery добавит кроссоверу Tiggo 4 в России еще две комплектации, которые будут доступнее всех нынешних.
Автоновости дня вчера в 09:27
Авто
Как может выглядеть электрический кроссовер KIA Seltos EV
В Сети появились рендеры, демонстрирующие, как мог бы выглядеть KIA Seltos EV с электрическим силовым агрегатом.
Car.ru вчера в 07:17
Общество
Белорусские пенсионеры получат пенсии сразу перед выборами — и с надбавкой
Минтруда никак не связывает данное решение с президентскими выборами, которые должны пройти в Белоруссии 9 августа.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
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Эксперт назвал автомобиль LADA, который смог превзойти иномарки
Популярный аналитик автомобильного рынка Сергей Асланян поведал о том, какой автомобиль АвтоВаза смог поставить на лопатки зарубежных конкурентов.
Лезги газет вчера в 15:58
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Toyota Supra получит механическую коробку передач
Компания Toyota долгое время держала в секрете механическую КПП, но в начале года сказала, что начала тестирование новой Toyota Supra с такой трансмиссией.
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Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы чиновников, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:56
Авто
Компания Chevrolet обновила пикап Chevrolet S10
Компания Chevrolet обновила свой пикап Chevrolet S10 для рынка Южной Америки.
Picsnews.net 02:10
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
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Huawei выпустила фитнес-браслет Huawei TalkBand B6
Компания Huawei сегодня представила новый браслет под названием TalkBand B6.
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