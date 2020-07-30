Происшествия
ВедомостиСуд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский. По его словам, защита считает данное решение вполне адекватным.
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«Сидел понурый, что-то похрюкивал»: адвокат рассказал об унынии Михаила Ефремова в суде
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