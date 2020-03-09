Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

Парагвайский суд оставил под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, а также его брата и агента Роберту. Как сообщает Globoesporte, суд мотивировал своё решение тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан.
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Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

Чемпионатвчера в 00:19

Роналдиньо все-таки поместили в СИЗО за поддельный паспорт. Может просидеть там полгода, пока идет расследование

Sports.ruвчера в 15:16

Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

Спорт-Экспрессвчера в 00:38

Суд Парагвая продлил арест Роналдиньо до 6 месяцев

Газета.Ru03:24

Роналдинью продлили срок ареста

Матч ТВ07 марта в 22:01

Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

Sport24.ru07 марта в 21:33

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

РИА Новости07 марта в 17:28
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Энергетика

Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

МордовМедиа 02:18
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна больницы

URA.Ru 02:17
Финансы

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Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Происшествия

Тверской СК возбудил дело после пропажи 5-летней девочки

Газета.Ru вчера в 16:39
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
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Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Вечерняя Казань 01:23
Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Деловое.ТВ 02:49
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Здоровье

Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса

Ссылка в твите ведет на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где развенчаны мифы о китайском коронавирусе.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Путин определил полномочия Медведева на посту зампреда Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определил функции заместителя председателя Совета Безопасности, которым сейчас назначен экс-председатель правительства Дмитрий Медведев.
Политическая Экспертиза вчера в 08:39
Футбол

«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ

В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал заседание Совбеза ООН по крымскому вопросу пропагандистским шабашем.
Krym.News 07 марта в 10:05
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком.
ТАСС вчера в 10:55
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Эксперты "Российской газеты" рассказали о главных "симптомах", свидетельствующих об износе ремня ГРМ.
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Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
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В России вегетарианство назвали особо опасным

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В Ухане закрыли 11 временных госпиталей из 14

В Ухане, где в январе была отмечена вспышка коронавируса COVID-19, закрыли 11 из 14 временных госпиталей.
Российская газета вчера в 23:55
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«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru вчера в 01:50
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК 05 марта в 17:00
Общество

Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО

В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
REGNUM вчера в 07:42
Хоккей

«Барыс» — «Металлург» Магнитогорск: последний матч?

«Барыс» попробует завершить серию на своем льду, не возвращаясь в Магнитогорск.
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Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

Этап Кубка мира по биатлону проходит в чешском Нове-Место.
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В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
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Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
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Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
МонаВиста 07 марта в 14:50
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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